'No lo están llevando bien' - exjugador del Real Madrid alerta sobre la recuperación de Lamine Yamal en el Barcelona
La persistente lucha de Lamine Yamal con su estado físico enciende las alarmas en el Barcelona.
Las dudas sobre la condición física de Lamine Yamal crecen dentro y fuera de Barcelona. El joven extremo sufre una pubalgia, una lesión persistente en la ingle que ha afectado su velocidad y agilidad. Según los especialistas, el dolor puede fluctuar, pero tiende a intensificarse en los partidos de alta exigencia, lo que dificulta una recuperación completa sin el descanso adecuado.
El jugador de 18 años ya se perdió cuatro encuentros con el conjunto azulgrana tras el último parón internacional debido al mismo problema, aunque desde entonces ha vuelto a tener participación regular.
El traumatólogo deportivo Pedro Luis Ripoll analizó recientemente la situación de Yamal y explicó que este tipo de lesión puede reducir la movilidad y la potencia de disparo de un futbolista hasta en un 50%. Además, advirtió que acelerar el regreso a la competencia solo agrava el cuadro.
Aunque el cuerpo médico del Barcelona intenta controlar cuidadosamente la carga de trabajo del joven, las múltiples bajas en el plantel han obligado al técnico a seguir utilizándolo con frecuencia, una decisión que empieza a generar preocupación entre médicos, exjugadores y analistas.
Cañizares cuestiona la gestión de lesiones del Barcelona
En declaraciones a Radio Marca, Santi Cañizares cuestionó abiertamente la gestión médica del FC Barcelona, asegurando que el club no está manejando de forma adecuada la recuperación de Lamine Yamal, lo que podría poner en riesgo la salud del joven futbolista.
“No es el mejor club para recuperarse. Tienen muchas lesiones, y algunas de ellas son recaídas. Eso me preocupa más que darle a Lamine uno o dos descansos”, señaló el exguardameta del Real Madrid.
Cañizares, de 55 años, también mencionó otros casos que, según él, reflejan una tendencia preocupante en el conjunto azulgrana. Citó las lesiones recurrentes de Gavi, Ansu Fati y Marc-André ter Stegen, y afirmó que el cuerpo médico del Barcelona “no está logrando una recuperación adecuada para sus jugadores”.
Por su parte, el exdelantero madridista Alberto Bueno advirtió que la situación de Yamal podría agravarse si no se regula su carga de minutos:
“No lo veo al cien por cien. El Barça necesita su mejor versión, pero quizás debería tomarse un breve descanso”, comentó.
La crisis de lesiones se agrava en el Barcelona
La crisis de lesiones del Barcelona no da señales de mejora. Jugadores clave como Raphinha, ter Stegen, Gavi, Christensen, Dani Olmo y Joan García siguen fuera de los terrenos de juego. Robert Lewandowski, en cambio, está cerca de volver tras superar un problema muscular y podría tener minutos este fin de semana ante el Elche.
Con tantas bajas en la plantilla campeona de la temporada pasada, no sorprende que Hansi Flick siga apostando por Lamine Yamal, aunque el joven extremo no esté en plenitud física. La decisión puede parecer lógica a corto plazo, pero la pubalgia, una lesión que tiende a agravarse con la fatiga, eleva el riesgo de una recaída que podría dejar al internacional español fuera por un periodo prolongado.
Hansi Flick y su cuerpo técnico bajo presión para dar resultados
La derrota por 2-1 ante el Real Madrid ha dejado al Barcelona a cinco puntos de sus archirrivales, que lideran La Liga con nueve victorias en diez partidos. El limitado impacto de Lamine Yamal en el Clásico, sumado a la creciente lista de lesiones del equipo, ha aumentado la presión sobre Hansi Flick para gestionar de manera inteligente sus recursos.
El técnico alemán, que cumplió una suspensión tras su expulsión en el duelo del pasado fin de semana contra el Girona, volverá al banquillo cuando el Barcelona se enfrente al Elche el domingo. Los blaugrana buscan recuperarse y reducir la brecha en la cima de la tabla.
Sin embargo, a medida que crecen las preocupaciones sobre la condición física de sus jugadores, el club podría verse obligado a tomar decisiones difíciles: ¿perseguir al Real Madrid en la Liga o proteger a una de sus jóvenes estrellas más prometedoras?
