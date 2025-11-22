'No le importa un comino' - Las hermanas de Cristiano Ronaldo responden a las críticas al encuentro del astro portugués con Donald Trump en la Casa Blanca
Ronaldo se reunió con Trump en la Casa Blanca
Ronaldo asistió al evento de alto perfil en los EE. UU. junto a una serie de líderes mundiales en negocios y tecnología, incluido el jefe de Tesla y X Elon Musk. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también estuvo presente en el evento. La velada de etiqueta fue organizada para profundizar los lazos entre Estados Unidos y Arabia Saudita, y fue la primera aparición conocida de Ronaldo en territorio estadounidense desde 2016.
Su asistencia con la delegación saudí destaca su papel como una figura pública de las recientes inversiones diplomáticas y deportivas del reino. Durante la cena, el presidente Trump dijo: "Sabes, mi hijo es un gran fan de Ronaldo, donde sea que esté Ronaldo. Y Barron pudo conocerlo, y creo que ahora respeta un poco más a su padre, solo por el hecho de que te presenté. Así que solo quiero agradecerles a ambos por estar aquí. Realmente un honor."
- Getty Images
La hermana de Ronaldo ha salido en su defensa ante las críticas
El hombre de 40 años recibió críticas de algunos sectores por asistir a la cena en la Casa Blanca, sin embargo, sus hermanas, Elma y Katia Aveiro, han defendido ahora a su hermano mayor, al tiempo que reprenden a sus críticos en las redes sociales.
En su historia de Instagram, Elma escribió: "¿Todavía no se han dado cuenta estos payasos de que a él no le importan sus opiniones? Esto no es para quien lo desea, es para quien lo puede manejar. No tienen nada más que decir, maldita sea."
Katia, por otro lado, publicó un video donde dijo: "Todo se redujo a trabajo, algo de lo que muchos críticos solo han oído hablar. Una visita a la Casa Blanca, y eso es todo, una explosión nuclear emocional. Hipócritas. Una histeria tan grande se ha apoderado que da miedo. Es como si Cristiano hubiera anunciado el fin del mundo."
El mensaje de CR7 a Trump
Horas después de asistir a la fiesta, Ronaldo acudió a las redes sociales para agradecer al presidente de EE. UU. y envió un mensaje que decía: "Gracias, Sr. Presidente, por su invitación y por la cálida bienvenida que usted y la Primera Dama nos dieron a mí y a mi futura esposa, @georginagio. Cada uno de nosotros tiene algo significativo que ofrecer, y estoy listo para hacer mi parte mientras inspiramos a las nuevas generaciones a construir un futuro definido por el coraje, la responsabilidad y la paz duradera".
En la fiesta, Ronaldo le regaló a Trump una camiseta firmada con la inscripción, "Para el Presidente Donald J. Trump, Jugando por la Paz". Luego dijo: "Él es uno de los tipos que puede ayudar a cambiar el mundo. Uno de los tipos más importantes es el Presidente de los Estados Unidos. Si podemos ayudarnos mutuamente para que esto suceda... Él es uno de los tipos que deseo conocer para sentarnos y tener una buena charla. Si es aquí, o en los EE. UU., donde él quiera, sé que estuvo aquí en Arabia Saudita con nuestro jefe, MBS. Deseo algún día conocerlo".
- Getty Images
Ronaldo visitará EE. UU. nuevamente el próximo verano
A pesar de perderse su último partido de clasificación contra Armenia debido a una tarjeta roja, Portugal aseguró cómodamente su lugar en la Copa del Mundo el próximo año al aplastar a los modestos rivales por 9-1. Ronaldo ha mantenido durante mucho tiempo que la Copa del Mundo de 2026, cuando tendrá 41 años, será el capítulo final de su célebre carrera internacional. Con Portugal ahora oficialmente clasificado, comienza la cuenta regresiva para lo que promete ser su última aparición en el escenario más grande del fútbol.
Sin embargo, es probable que el delantero se pierda un par de partidos al inicio del torneo ya que tendrá que cumplir la suspensión por dos juegos más, aunque Portugal presentará una apelación para reducir el castigo.