Rashford ha marcado siete goles y ha dado otras ocho asistencias para el Barcelona después de presionar durante todo el verano por un préstamo al club catalán. Ha impresionado al entrenador Flick, quien lideró la iniciativa para fichar al delantero después de que fuera colocado en el 'escuadrón bomba' de Ruben Amorim al regresar de su cesión en el Aston Villa y se le prohibiera entrenar con el primer equipo del United.

Flick dijo en diciembre: "Lo que puedo decir es que es un jugador absolutamente profesional. Su actitud, mentalidad es genial. Al principio, tuvo que adaptarse un poco, pero ahora está en su mejor nivel. Hablo con los jugadores cuando no están jugando, explicando por qué, y lo que me dijo el último día fue: 'Jefe, no tiene que decirme esto, solo se trata del equipo. Tenemos que ganar tres puntos, nada más es importante'. Es la actitud correcta. La mentalidad que tiene es fantástica y estoy muy contento de que esté aquí."

El delantero ha jugado en todos los partidos del Barça excepto uno, aunque su lugar en el once titular se ha visto amenazado por el reciente retorno de Raphinha tras una lesión, con Rashford demostrando ser un sustituto de impacto efectivo. También es el máximo goleador del Barça en la Liga de Campeones. Y, sin embargo, a pesar de todo el progreso que ha hecho en menos de un año después de ser expulsado de Old Trafford, no hay garantía de que el Barça busque ficharlo de manera permanente.