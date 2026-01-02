¡No hay garantías para Marcus Rashford! El Barcelona, 'incierto' sobre el futuro del cedido ya que al excluido del Manchester United se le dice que 'mejore' en áreas clave para ganar un traspaso permanente
Rashford impresiona durante su cesión en el Barça
Rashford ha marcado siete goles y ha dado otras ocho asistencias para el Barcelona después de presionar durante todo el verano por un préstamo al club catalán. Ha impresionado al entrenador Flick, quien lideró la iniciativa para fichar al delantero después de que fuera colocado en el 'escuadrón bomba' de Ruben Amorim al regresar de su cesión en el Aston Villa y se le prohibiera entrenar con el primer equipo del United.
Flick dijo en diciembre: "Lo que puedo decir es que es un jugador absolutamente profesional. Su actitud, mentalidad es genial. Al principio, tuvo que adaptarse un poco, pero ahora está en su mejor nivel. Hablo con los jugadores cuando no están jugando, explicando por qué, y lo que me dijo el último día fue: 'Jefe, no tiene que decirme esto, solo se trata del equipo. Tenemos que ganar tres puntos, nada más es importante'. Es la actitud correcta. La mentalidad que tiene es fantástica y estoy muy contento de que esté aquí."
El delantero ha jugado en todos los partidos del Barça excepto uno, aunque su lugar en el once titular se ha visto amenazado por el reciente retorno de Raphinha tras una lesión, con Rashford demostrando ser un sustituto de impacto efectivo. También es el máximo goleador del Barça en la Liga de Campeones. Y, sin embargo, a pesar de todo el progreso que ha hecho en menos de un año después de ser expulsado de Old Trafford, no hay garantía de que el Barça busque ficharlo de manera permanente.
- AFP
Necesita mejorar el trabajo defensivo y la presión
Un informe en Mundo Deportivo afirma que Rashford, el delantero estrella Robert Lewandowski y el defensor Andreas Christensen están jugando por su futuro ya que todos sus contratos expiran en junio. Según el informe, Rashford ha 'respondido bien' en la primera mitad de la temporada, aunque el cuerpo técnico cree que aún necesita mejorar defensivamente y en su presión. El club está satisfecho en general con Rashford y si continúa en su forma actual, considerarán ficharlo permanentemente.
El Barça quiere negociar la cláusula de 30 millones de euros
El acuerdo de préstamo de Rashford incluye una cláusula de compra de €30 millones (£26m/$35m), muy por debajo del valor de mercado para un jugador de su trayectoria y reputación. Sin embargo, el Barça todavía está limitado por sus enormes problemas de deuda y se cree que intentarán negociar con el United para intentar ficharlo por una tarifa menor. Rashford tiene contrato con el United hasta 2028 y tiene un salario masivo que se informa ser de £300,000 ($403k) por semana, que el Barça está cubriendo en su totalidad durante su periodo de préstamo.
- AFP
¿Qué viene después?
Rashford ha estado disfrutando de un descanso navideño por primera vez en su carrera ya que La Liga pausó la acción antes de Navidad mientras que la Premier League intensificó su programación. Está encantado con la vida en España y no siente ninguna carga.
Rashford dijo a BBC Sport el mes pasado: "No veo nada aquí como una presión. Simplemente, estoy aquí para jugar al fútbol. Ha sido increíble. Me siento bienvenido, me siento como en casa. He estado disfrutando cada paso del camino. Es diferente, pero es una gran curva de aprendizaje para mí. Y hasta las pequeñas cosas, no lo he hecho completamente aún, pero aprender el idioma y cosas así, aprender la cultura, todo me resulta agradable.
"Es un nuevo lenguaje de fútbol. Siempre he sido, como muchas personas en el mundo, un admirador del fútbol español. Jugar para el club más grande de España es un gran honor. Estoy deseando jugar más partidos aquí, simplemente hacer lo mejor y tratar de ayudar al equipo a ganar."
El Barça regresa a la acción el sábado con un derbi local como visitante frente al Espanyol.