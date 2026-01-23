Barnes ha tomado medidas para silenciar el creciente murmullo en torno a las actividades de Bellingham fuera del campo de fútbol. El ex internacional inglés argumentó que el escrutinio moderno al que se enfrentan jugadores como Bellingham es desproporcionado en comparación con sus propios días de juego.

Informes recientes y especulaciones en las redes sociales han sugerido que el rendimiento de Bellingham se ha visto afectado por su vida social, con una figura de las redes sociales españolas afirmando recientemente que el jugador "ama demasiado el alcohol" y ha estado en todas las discotecas de España. Sin embargo, Barnes insiste en que no hay evidencia que sugiera que el mediocampista sea poco profesional.

“Toda la discusión en torno a Jude Bellingham está exagerada”, dijo Barnes a Covers.com World Cup betting. “Cuando yo jugaba, solamente se levantaban cejas si estabas fuera toda la noche bebiendo, pero ese no es el caso de Jude. No se pierde los entrenamientos y no ha sido multado por ninguna razón. Mientras su estilo de vida fuera del campo no afecte su rendimiento en el campo, no veo que haya ningún problema.”