«No fue bonito», admite Christian Chivu, reconociendo que el Inter estuvo por debajo de su nivel en el aburrido empate contra el Como, mientras que Cesc Fábregas insiste en que su equipo debería haber ganado el choque de semifinales

Chivu ofreció una valoración sincera del rendimiento de su equipo tras el aburrido empate a cero contra el Como. En un partido marcado por la cautela táctica, los nerazzurri tuvieron dificultades para imponerse al equipo local y no lograron realizar ni un solo tiro a puerta en todo el encuentro. Tras el pitido final, el rumano no dudó en admitir que la actuación no estuvo a la altura de lo que se espera del gigante milanés, que se enfrentó a una noche difícil marcada por las ausencias de jugadores clave.

El equipo visitante careció de su chispa habitual, lo que llevó a Chivu a ser sincero sobre la calidad del encuentro. «En todos los partidos tenemos algunas emergencias, tuve que hacer algunos cambios y, por primera vez, puse a dos centrocampistas ofensivos detrás del delantero», explicó Chivu durante su análisis posterior al partido. «Debemos hacer de la necesidad virtud. Pero no fue un partido del Inter y ni siquiera fue bonito de ver».