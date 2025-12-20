Getty
'No está contento' - Hansi Flick se pronuncia por la ausencia de una estrella del Barcelona ante el Villarreal
El problema de isquiotibiales de Pedri continúa
Tras la derrota por 2-1 ante el Real Madrid en el primer Clásico de la temporada, el Barcelona confirmó que Pedri sufrió una rotura en el bíceps femoral distal del muslo izquierdo, lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varias semanas. El centrocampista ya había mostrado signos de fatiga durante el encuentro.
Posteriormente, el club emitió un comunicado oficial en el que señaló:
“El jugador del primer equipo Pedri ha sufrido una rotura en el músculo bíceps femoral distal del muslo izquierdo. La evolución de su recuperación marcará su regreso a la competición”.
De cara al próximo compromiso de La Liga ante el Villarreal, programado para este domingo, el entrenador Hansi Flick confirmó que Pedri no estará disponible para el encuentro debido a un nuevo problema en los isquiotibiales.
Hansi Flick confirma que Pedri no estará en el choque de LaLiga
En su conferencia de prensa posterior al partido, Flick fue claro al referirse a la situación de Pedri: “¿Pedri? No, no está disponible. No estoy contento con esto, pero es parte del fútbol. Está lesionado, aunque creo que para el próximo partido, ante el Espanyol, estará listo”.
El técnico alemán añadió: “Tenemos que cuidarlo y asegurarnos de que reciba el tratamiento adecuado. No podemos correr riesgos; es lo mejor que podemos hacer ahora mismo. Lo necesitamos para los próximos compromisos contra el Espanyol y la Supercopa. Debemos adaptarnos, porque contamos con mucha calidad en la plantilla. Creo que estará listo para el Espanyol. Tiene molestias en los isquiotibiales y el riesgo es muy alto. Podría jugar, pero el riesgo sería elevado”.
Pedri rompió el récord de Messi la semana pasada
Durante la victoria del Barcelona por 2-0 ante Osasuna en LaLiga el pasado fin de semana, Pedri estableció un nuevo récord histórico al convertirse en el jugador más joven en alcanzar las 150 apariciones ligueras con el club catalán.
Según datos de Opta, el centrocampista logró la marca con apenas 23 años y 18 días, superando así el registro que pertenecía a Lionel Messi, quien había alcanzado esa cifra con 23 años y 121 días en octubre de 2010, frente al Real Zaragoza.
¿Qué sigue para el Barcelona?
Los campeones vigentes atraviesan una racha de seis victorias consecutivas en LaLiga y mantienen una ventaja de cuatro puntos sobre su principal perseguidor, el Real Madrid, en lo más alto de la tabla. Pese a la ausencia de una pieza clave como Pedri, los blaugranas buscarán sumar tres puntos más para ampliar su margen en el liderato.
La buena noticia para el club es que el breve parón invernal en España comenzará tras los partidos de este fin de semana, lo que permitirá a Pedri contar con el tiempo necesario para recuperarse por completo y reaparecer con el equipo de Hansi Flick en el duelo ante el Espanyol, programado para el 3 de enero.
