Tras años de estabilidad y dominio local y continental bajo Pep Guardiola, el Manchester City inicia un nuevo capítulo con Enzo Maresca. La elección no sorprendió en los pasillos del Etihad, pero fuera generó dudas: reemplazar a un técnico que transformó el club y conquistó 20 títulos en una década es uno de los retos más complejos del fútbol.

Aunque Maresca se estrenó como técnico hace pocos años, su rápido ascenso y la confianza de la directiva lo impusieron sobre candidatos con más trayectoria. El club no buscaba un nuevo entrenador, sino garantizar la identidad que forjó una de sus épocas más exitosas.

El técnico italiano regresa a un club que conoce bien, tras formar parte de su cantera, formó parte del cuerpo técnico de Guardiola en la temporada del triplete y, después, brilló en Leicester City y Chelsea, donde mostró personalidad e ideas propias.

La gran incógnita persiste: ¿por qué se le eligió a él? ¿Qué pueden esperar los aficionados del City de este técnico italiano de 46 años?