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Enzo Maresca Pep Guardiola GFXGetty/GOAL
Karim Malim

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No es solo un discípulo de Guardiola... El ajedrez y la inteligencia artificial definen la filosofía de Maresca

FEATURES
E. Maresca
P. Guardiola
M. Pellegrini
Hull vs Manchester United
Hull
Manchester United
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Arsenal vs Manchester City
Arsenal
Manchester City
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Manchester City vs Inter Milán
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¿Por qué apuesta el Manchester City por Enzo?

Tras años de estabilidad y dominio local y continental bajo Pep Guardiola, el Manchester City inicia un nuevo capítulo con Enzo Maresca. La elección no sorprendió en los pasillos del Etihad, pero fuera generó dudas: reemplazar a un técnico que transformó el club y conquistó 20 títulos en una década es uno de los retos más complejos del fútbol.

Aunque Maresca se estrenó como técnico hace pocos años, su rápido ascenso y la confianza de la directiva lo impusieron sobre candidatos con más trayectoria. El club no buscaba un nuevo entrenador, sino garantizar la identidad que forjó una de sus épocas más exitosas.

El técnico italiano regresa a un club que conoce bien, tras formar parte de su cantera, formó parte del cuerpo técnico de Guardiola en la temporada del triplete y, después, brilló en Leicester City y Chelsea, donde mostró personalidad e ideas propias.

La gran incógnita persiste: ¿por qué se le eligió a él? ¿Qué pueden esperar los aficionados del City de este técnico italiano de 46 años?

  • Enzo Maresca Chelsea GFXGOAL

    Continuación del proyecto... No se inicia uno nuevo.

    Tras la marcha de Guardiola, la directiva del Manchester City quiere mantener la identidad del equipo y evitar una etapa de transición que ponga en riesgo los años de éxito logrados.

    Por eso eligieron a Enzo Maresca, quien conoce el proyecto desde dentro, ha trabajado años en el club y comparte la filosofía que ha hecho del City uno de los mejores equipos del mundo.

    En su presentación como nuevo entrenador, Maresca admitió que su principal motivación es conservar el estilo de juego característico del club.

    El técnico italiano afirmó que su objetivo es seguir peleando por títulos y recordó que el trabajo diario en el campo definirá la identidad del equipo.

    Reconoce la dificultad del reto, pero afronta con entusiasmo la responsabilidad que deja Guardiola.

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  • El discípulo de Guardiola... y el padre del fútbol

    Las similitudes entre Maresca y Guardiola pueden parecer evidentes, pero quienes conocen al técnico italiano aseguran que no se trata solo de imitar el estilo del español.

    Su estilo fusiona la formación italiana que recibió como jugador y la influencia española adquirida durante sus años en la Liga.

    Como jugador del Sevilla y el Málaga, presenció el dominio del Barcelona de Guardiola y comprobó que el fútbol de posesión y control del ritmo funciona en la élite.

    Esa experiencia transformó su visión del juego y lo convenció de que el futuro pertenece a los equipos que apuestan por la calidad técnica, la presión colectiva y una posesión inteligente del balón, según informó la cadena británica «BBC».

    La influencia española no se quedó en el fútbol: el español se convirtió en la lengua principal de su familia y allí forjó vínculos que aún le acompañan, como el de su asistente, Willy Caballero.

    Antes de que Guardiola fuera su referente, el chileno Manuel Pellegrini ya había detectado su potencial como técnico, cuando Maresca aún jugaba.

    Quienes lo conocen aseguran que Pellegrini fue más que un entrenador: una figura paterna que le enseñó a entender el juego, liderar y gestionar el vestuario, habilidades que luego aplicaría como técnico.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-WEST HAMAFP

    ¿Por qué la directiva del City estaba convencida de él?

    El presidente del Manchester City, Khaldoun Al-Mubarak, admira a Maresca y asegura que el técnico italiano ha asimilado las ideas de Guardiola, pero también ha creado su propia filosofía.

    Al-Mubarak asegura que la afición notará pronto la personalidad independiente de Maresca en el estilo de juego y en la gestión de los partidos, y confía en que el equipo se fortalecerá bajo su mando.

    Además, valoró su valentía al asumir el relevo de Guardiola, un desafío que muchos rechazarían pero que Maresca ve como una oportunidad para brillar.

    Su fichaje no fue una sorpresa, sino el resultado del consenso en la dirección deportiva. La relación con Guardiola se mantuvo tras su marcha, y fuentes cercanas aseguran que el técnico español conocía las negociaciones y respaldó el regreso de su exayudante.

    Además, el exdirector deportivo, Txiki Begiristain, lo recomendó antes de marcharse, al considerarlo idóneo para mantener el proyecto técnico.

  • FBL-EUR-C1-MANCHESTER CITY-TRAININGAFP

    Una huella imborrable en el Manchester City

    Mariska no era un asistente más en el cuerpo técnico de Guardiola, sino una de sus voces tácticas más influyentes.

    Durante la temporada del triplete, Guardiola recurrió a él para diseñar soluciones técnicas; la más recordada fue usar a John Stones como centrocampista, lo que aportó gran flexibilidad y ayudó a ganar la Liga de Campeones.

    Antes de llegar al primer equipo, dejó huella en la cantera del Manchester City, donde dio a los jóvenes más libertad para mostrar su talento, alejándose de los esquemas rígidos.

    Gareth Taylor, que trabajó con él en el club, afirmó que Maresca se diferenciaba del resto de entrenadores de la cantera por su valentía al desarrollar ideas propias.

    Además, la dirección del City le daba libertad creativa siempre que sus propuestas tuvieran bases técnicas sólidas, lo que le permitió pulir su estilo antes de asumir retos mayores en Leicester City y Chelsea.

    Gracias a esas etapas, Maresca ya no es solo un antiguo asistente de Guardiola, sino un entrenador con palmarés propio, filosofía independiente y la personalidad necesaria para afrontar el mayor reto de su carrera: dirigir al Manchester City en la era posterior a Pep.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    ¿Qué le espera al Manchester City bajo la dirección de Maresca?

    El nombramiento de Enzo Maresca garantiza la identidad del Manchester City, pero la verdadera tarea empieza en la pretemporada. La afición no solo espera que mantenga el legado de Guardiola, sino que evolucione y renueve al equipo tras años de éxitos.

    Maresca asumirá el cargo con varios desafíos: preservar la cultura ganadora del club e imprimir su propio estilo sin alterar la estabilidad del equipo.

    Los jugadores regresarán el 20 de julio, aunque los que disputaron el Mundial tendrán más vacaciones, por lo que el técnico italiano dispondrá de poco tiempo para implantar sus primeras ideas antes del inicio de la temporada.

    Además, participará activamente en el mercado de fichajes para conformar la plantilla.

    Según los informes, el club está a punto de fichar al centrocampista inglés Elliot Anderson por unos 116 millones de libras, una de las operaciones más importantes de su historia.

    Tras reforzar el centro del campo, la directiva buscará un lateral derecho, con Malou Justo como opción tras su paso por el Chelsea.

    Además, sigue de cerca al joven talento marroquí Ayoub Bouadi, del Lille, uno de los centrocampistas más prometedores de Europa pese a no haber cumplido 18 años.

    Además, renovar a Rodri es prioritario: entra en su último año de contrato y su continuidad es clave para el sistema del equipo.

    Además, Maresca deberá decidir quién ocupa la portería. Prefiere un guardameta que construya juego desde atrás, por lo que la elección entre Gianluigi Donnarumma y James Trafford será clave.

    Deberá elegir entre la experiencia internacional de Donnarumma y la ambición de Trafford, quien aspira a una oportunidad real en el primer equipo.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH63-CHELSEA-PSGAFP

    El fútbol: ajedrez sobre el césped.

    Marisca no ve el fútbol como un juego de habilidad individual, sino como una batalla táctica similar al ajedrez.

    Durante sus estudios en el Centro Coversiano de Italia, escribió un trabajo de más de siete mil palabras que comparaba ambos juegos, citando una partida del Campeonato Mundial entre Anatoli Kárpov y Víktor Kortchnoi.

    Esta filosofía se nota en su trabajo sobre el campo: cada movimiento debe estar calculado y el control del espacio es tan importante como el del balón.

    Suele usar el 4-2-3-1, con posesión prolongada, presión alta y control de los contraataques.

    Sus ideas recuerdan a las de Guardiola, pero da más libertad a los jugadores para intercambiar posiciones y moverse entre líneas, lo que crea opciones ofensivas y complica la marca rival.

    En Leicester y Chelsea recibió críticas por la lentitud en la construcción del juego, pero mantuvo su convicción: la posesión es un medio, no un fin.

    En el Chelsea, Mark Cucurella actuó incluso como centrocampista, generando superioridad numérica en el último tercio.

    En la final del Mundial de Clubes sorprendió al usar a Malo Justo como lateral derecho de apoyo, lo que obligó a Nuno Mendes a retroceder y creó espacios para Cole Palmer, contribuyendo al 3-0 del Chelsea.

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Una persona decidida que nunca deja de aprender

    Maresca destaca por su pasión constante por superarse. No se conforma con estudiar el fútbol, sino que busca continuamente nuevas ideas en otros deportes.

    Al igual que Guardiola, mantiene el contacto con Julio Velasco, destacado entrenador de voleibol, e intercambia ideas con Ettore Messina, veterano técnico de baloncesto, para mejorar el rendimiento colectivo y la gestión de equipos.

    Además, se interesa por la inteligencia artificial en el análisis técnico y dedica mucho tiempo a la filosofía, especialmente a René Descartes y al libro «El fútbol y el ajedrez», que refleja su mentalidad analítica.

    En público parece tranquilo y lacónico, pero en el vestuario es franco y claro. Toma decisiones difíciles si cree que benefician al equipo, aunque generen polémica.

    En el Chelsea, su decisión de marginar a Noni Madueke generó dudas, pero la justificó con un rotundo “es una cuestión técnica”, reafirmando su preferencia por la claridad.

    Pese a su exigencia, los jugadores del Chelsea respetaron su trato directo y sincero.

  • Fluminense FC v Chelsea FC: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Un final tenso en el Chelsea... y un nuevo comienzo en Manchester

    La salida de Maresca del Chelsea fue turbulenta. En las últimas semanas se vivió una evidente tensión entre él y la directiva, que culminó con su fichaje por el Manchester City a cambio de 17 millones de libras.

    La directiva del Chelsea cree que su salida ha afectado al equipo, pese a que él lo llevó a ganar la Copa Mundial de Clubes y la Liga Europa, además de devolverlo a la Liga de Campeones por primera vez desde la llegada del grupo «Blocco».

    Muchos creen que, en su única temporada en Stamford Bridge, demostró tener las cualidades para liderar un gran proyecto, lo que reforzó la convicción del City de que es el sucesor ideal de Guardiola.

    Su regreso al Etihad Stadium lo pone a prueba: debe suceder a uno de los mejores entrenadores de la historia y mantener los máximos estándares de un club acostumbrado a ganar.

    Su legado se medirá no solo por los títulos, sino por su capacidad para demostrar que el City puede seguir haciendo historia tras la era Guardiola.