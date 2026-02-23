Getty
«¡No es algo que recomendaría!» - Ben Chilwell confirma la «loca» rutina previa al partido del icono del Leicester Jamie Vardy
Vardy nunca ocultó su afinidad por las bebidas energéticas.El goleador del Cremonese ya había hablado de sus hábitos de vida en su autobiografía y en entrevistas posteriores, admitiendo abiertamente rutinas que harían temblar a la mayoría de los científicos deportivos modernos. Al hablar de sus hábitos diarios en los últimos años, el exinternacional inglés declaró: «Sí, fumo y bebo tres latas de Red Bull al día, el personal médico lo sabe». Si bien esas cifras ya eran elevadas para un deportista de élite, el último relato de Chilwell sugiere que Vardy aumentaba considerablemente su consumo cuando llegaba el momento de saltar al campo.
Desafiando las leyes de la ciencia del deporte
La anécdota nos muestra a un jugador que ignoró por completo la filosofía tradicional de las «ganancias marginales» que domina la era moderna. Mientras que muchos profesionales de primer nivel se obsesionan con los ciclos de sueño, los niveles de hidratación y las dietas complejas, Vardy parecía prosperar con una mezcla de estimulantes ricos en azúcar y salidas nocturnas. A pesar de ello, su historial habla por sí solo: a sus 38 años, sigue marcando goles, lo que demuestra que su cuerpo puede soportar una carga de trabajo que probablemente sería un obstáculo para cualquier otro profesional.
La longevidad de Vardy es quizás el aspecto más sorprendente de esta revelación. Mientras que muchos jugadores que llevan un estilo de vida «rock and roll» ven cómo sus carreras se esfuman a principios de los treinta, el icono de los Foxes se ha mantenido notablemente resistente y relativamente libre de lesiones. Su capacidad para realizar sprints de alta intensidad y remates clínicos de forma regular, a pesar de su confesado amor por los cigarrillos y la cafeína, sigue desconcertando tanto a los observadores como a sus antiguos compañeros de equipo. Para Vardy, estos hábitos parecen ser el combustible mental necesario para mantener su estilo de juego agresivo y molesto en el campo.
Bebidas energéticas y travesuras nocturnas
Chilwell, que se formó en el Leicester antes de fichar por el Chelsea y finalmente por un equipo francés, concedió recientemente una entrevista a L'Equipe para hablar de los rituales más memorables que ha presenciado a lo largo de su carrera. Como era de esperar, Vardy fue el protagonista principal de la conversación. El lateral izquierdo reveló que el consumo de cafeína del delantero alcanzaba niveles asombrosos en los últimos momentos previos al inicio del partido, ignorando a menudo las estrictas pautas nutricionales que seguía el resto de la plantilla. La gran cantidad de bebidas energéticas que consumía en un breve espacio de tiempo sigue siendo algo increíble para quienes jugaban a su lado.
Al hablar del ritual que más le impresionó, Chilwell dijo: «¿Una rutina previa al partido que me llamó la atención? ¡Jamie Vardy, por supuesto! ¡No es algo que se pueda recomendar! Se bebía cuatro latas de Red Bull en una hora. La víspera del partido, bebía vino o cerveza en el hotel. Apenas dormía. Llegó a llamar a mi puerta a las 3 de la madrugada para despertarme. Está loco. Pero, después de todo eso, marcaba hat-tricks».
¿Qué le depara el futuro a Vardy?
Vardy siempre ha hecho las cosas a su manera. Su rutina previa al partido es testimonio de una cultura futbolística de otra generación, en la que la personalidad y la comodidad individual a menudo prevalecían sobre las rígidas estructuras de los campos de entrenamiento modernos.
A pesar de todos sus hábitos, Vardy busca ahora remontar el vuelo tras la goleada que el Cremonese sufrió ante la Roma el pasado fin de semana. Sin embargo, su ambición de ganar este fin de semana en el Giovanni Zini no será fácil, ya que se enfrentan al AC Milan, que también busca volver a la senda de la victoria y mantener vivas sus esperanzas de entrar en los cuatro primeros puestos.
