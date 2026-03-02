«No es agradable de ver»: Arne Slot lamenta la nueva obsesión de la Premier League por las jugadas a balón parado, mientras que el entrenador del Liverpool predice que nada cambiará en los próximos diez años

El debate sobre el dominio de las jugadas a balón parado ha alcanzado su punto álgido tras un fin de semana en el que los especialistas en jugadas a balón parado han sido los protagonistas. Mientras que el Liverpool goleó al West Ham por 5-2 con tres goles a balón parado, es el Arsenal de Mikel Arteta el que ha sido objeto de mayor escrutinio. Los Gunners se colocaron con cinco puntos de ventaja en la cima de la tabla tras ganar 2-1 al Chelsea, un resultado basado íntegramente en su destreza desde el banderín de córner. Con 16 goles a partir de saques de esquina esta temporada, los londinenses ya han igualado el récord de la Premier League en una sola campaña, lo que ha suscitado el debate sobre si el «Set Piece FC» es la nueva fórmula para el éxito.

Aunque los comentarios de Slot pueden parecer las quejas de un purista, los últimos datos sugieren que no se trata solo de una imaginación suya sobre un cambio en el ADN del juego, ya que las cifras muestran una liga que se ha vuelto dependiente de las jugadas a balón parado. Según Opta, un asombroso 17,6 % de todos los goles marcados en la Premier League esta temporada han tenido su origen en saques de esquina. Para ponerlo en perspectiva, 138 de los 783 goles marcados han sido resultado de un saque de esquina, el porcentaje más alto jamás registrado en la historia de la competición.