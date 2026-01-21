Mastantuono ofreció su actuación más significativa con la camiseta del Madrid el martes por la noche, coronando una deslumbrante exhibición de equipo con un gol que silenció los murmullos de descontento en el Santiago Bernabéu. El joven, que llegó con una creciente reputación desde River Plate, se ha encontrado en el centro de una tormenta mediática durante sus primeros meses en la capital española, oscilando salvajemente desde ser aclamado como un talento generacional hasta ser considerado un fracaso de fichajes.

Hablando en la zona mixta después del partido, Mastantuono abordó estas narrativas extremas, reconociendo la carga de expectativas que conlleva ser un atacante argentino zurdo, pero se negó a dejar que el ruido externo definiera su realidad.

"Desde que era niño, la gente ha hablado de mi fútbol; se podría decir que era el nuevo Messi y al mismo tiempo un desastre, la peor compra del Real Madrid," dijo Mastantuono a los reporteros. "No creo que sea Messi, ni creo que sea la peor contratación del Real Madrid. Trabajo para mi mejor versión, que sé que puedo tener."

El mediocampista admitió que las críticas no han pasado desapercibidas. "También escuché a críticos que no he olvidado, lo cual me hace mejorar y ser más fuerte," añadió. "Hoy pude soltarme un poco más y mostrar la versión que quiero que el Real Madrid vea."