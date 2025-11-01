Nico Paz vuelve al Maradona para el Napoli-Como: hace un año, allí comenzó todo para el crack argentino

El número de camiseta era el 79 y a los ojos de los aficionados al fútbol de Italia, el argentino resultaba un fantasista por descubrir. Nada más, también porque los excelentes comentarios proporcionados por el ascenso en el Real Madrid debían verificarse en el largo plazo.

Entonces, ¿qué prueba más exigente que la del estadio del Diez? Nico Paz el 4 de octubre de 2024 no dejó escapar la oportunidad, desplegando todo su fútbol.

Un primer tiempo majestuoso, algo para frotarse los ojos y cautivar las miradas del pueblo napolitano, empeñado en llevar a Lukaku y compañía hacia el éxito y encontrándose deslumbrado por la joya albiceleste.

Ideas, destellos, el poste a la derecha de Meret bajo la Curva B que todavía tiembla: Nico en el Maradona impresionó, guiando a su equipo al empate en respuesta al gol de McTominay. El 1-1 fue de Strefezza, pero a quien captaron las aten­ciones fueron los destellos del 79 convertido en 10.

Y paciencia, para el Como, si terminó 3-1: lo ofrecido por la estrella con el zurdo mágico, permanece hasta ahora.