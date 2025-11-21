Nico González, el 'Mini-Rodri', finalmente está haciendo honor al apodo que le dio Pep Guardiola en el Manchester City

El centrocampista, conocido simplemente como Nico por sus compañeros de equipo aunque tiene un tocayo en la plantilla, Nico O'Reilly, parecía un fichaje de lujo cuando llegó de Porto por £50 millones ($65 millones) el último día de transferencias el pasado 3 de febrero. Hijo de la leyenda del Deportivo La Coruña, Fran, y graduado de la academia del Barcelona, González llegó como un reemplazo apenas disfrazado para Rodri mientras el centrocampista ganador del Balón de Oro continuaba su recuperación de una lesión de ligamento cruzado anterior.

Guardiola no trató de ocultarlo, alabando el nuevo fichaje como 'Mini-Rodri' tras un excelente debut en la Premier League contra el Newcastle en el que se destacó por encima de todos los demás en el centro del campo y sentó la base para que la incorporación de enero, Omar Marmoush, brillara en una aplastante victoria por 4-0. No ha sido un camino completamente sencillo desde entonces, pero en los últimos meses González se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del City mientras se preparan para enfrentarse nuevamente a los Magpies el sábado.