Nico González, el 'Mini-Rodri', finalmente está haciendo honor al apodo que le dio Pep Guardiola en el Manchester City

Tras su llegada a mitad de temporada al Manchester City, Nico González pasó por la extraña experiencia de ser aclamado como un reemplazo inmediato para Rodri durante su primera semana en el Etihad Stadium, solo para ser ignorado por Pep Guardiola durante el tramo más importante de la campaña. Sin embargo, cualquier temor de que se convirtiera en un fracaso costoso ha desaparecido, ya que González ha vuelto a anclar el resurgimiento del City mientras emergen como los principales rivales del Arsenal en la carrera por el título de la Premier League.

El centrocampista, conocido simplemente como Nico por sus compañeros de equipo aunque tiene un tocayo en la plantilla, Nico O'Reilly, parecía un fichaje de lujo cuando llegó de Porto por £50 millones ($65 millones) el último día de transferencias el pasado 3 de febrero. Hijo de la leyenda del Deportivo La Coruña, Fran, y graduado de la academia del Barcelona, González llegó como un reemplazo apenas disfrazado para Rodri mientras el centrocampista ganador del Balón de Oro continuaba su recuperación de una lesión de ligamento cruzado anterior.

Guardiola no trató de ocultarlo, alabando el nuevo fichaje como 'Mini-Rodri' tras un excelente debut en la Premier League contra el Newcastle en el que se destacó por encima de todos los demás en el centro del campo y sentó la base para que la incorporación de enero, Omar Marmoush, brillara en una aplastante victoria por 4-0. No ha sido un camino completamente sencillo desde entonces, pero en los últimos meses González se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del City mientras se preparan para enfrentarse nuevamente a los Magpies el sábado.

    Gran presencia

    Aunque fue formado en la academia de La Masia de Barcelona y criado por uno de los futbolistas más técnicos de España en su padre, Guardiola pareció valorar más los atributos físicos de González cuando lo observó de cerca por primera vez. 

    "La presencia de Nico ayudó mucho, los 50-50s. Si hay 10 balones, gana siete de ellos", dijo el entrenador después del impresionante debut del español contra el Newcastle en el Etihad Stadium. "Es como un mini-Rodri. Es un gran cumplido. Está a kilómetros de Rodri, él es el mejor, pero tenemos la sensación de que nos ayudará en la última parte de la temporada con su presencia."

    Guardiola puso a González como titular en los siguientes cinco partidos de liga de City, aunque no pudo construir mucho sobre sus hazañas contra el Newcastle, ya que los campeones destronados perdieron contra Liverpool y Nottingham Forest, dejándolos con una pelea en sus manos para terminar entre los cinco primeros y calificar para la Liga de Campeones.

    En el fondo del montón

    Sin embargo, en medio de esa batalla, Guardiola prefirió otras opciones. González fue un suplente no utilizado para el derbi contra el Manchester United en abril y para el crucial partido contra el Aston Villa más tarde ese mes, que fue efectivamente un enfrentamiento por un lugar entre los cinco primeros. Al final, solo fue titular en tres de los ocho partidos en la recta final de la Premier League. 

    Mientras tanto, González jugó un total de 37 minutos en el camino del City hacia la final de la FA Cup, consiguiendo un minuto en la semifinal contra el Forest y ninguno en la derrota ante el Crystal Palace en Wembley - y eso a pesar de que Mateo Kovacic estaba lesionado. La situación de González no mejoró en el Mundial de Clubes, donde apareció en solo uno de los cuatro partidos del City mientras Rodri regresaba al equipo.

    La falta de tiempo de juego de González llevó a informes de que el jugador estaba abierto a acortar su estadía y dejar el club en verano. Sin embargo, se entiende que eso no es cierto, ya que fuentes insisten en que González no tenía interés en irse. En su lugar, el City disminuyó el tamaño de su plantilla deshaciéndose de Ilkay Gundogan, entre otros.

    Aprovechando su oportunidad

    Gonzalez comenzó los primeros dos partidos de la nueva temporada antes de volver a su lugar en el banquillo en Brighton cuando Rodri regresó tras otro contratiempo por lesión. Pero con el regreso del jugador de 29 años desde la cirugía de rodilla siguiendo siendo interrumpido por una serie de problemas persistentes, Gonzalez tuvo otra oportunidad y la aprovechó. 

    Ha comenzado nueve de los últimos 12 partidos de City en todas las competiciones y ha sido, sin duda, su jugador más importante en los últimos dos meses, con la obvia excepción de Erling Haaland.

    "No es fácil a veces llegar a un nuevo club y jugar un estilo diferente al que tal vez jugabas en el pasado," dijo Guardiola sobre Gonzalez el mes pasado. "Pero estamos muy contentos con su comportamiento y estoy bastante seguro de que mejorará cada vez más."

    Gonzalez está lejos de ser el primer jugador en necesitar una temporada de transición al familiarizarse con los métodos de Guardiola. Jack Grealish, Josko Gvardiol e incluso Rodri son solo algunos de los fichajes de gran coste que se tomaron su tiempo para adaptarse al estilo de juego del City. Sin embargo, Gonzalez parece estar cerca de descifrar el código dentro de los 10 meses de jugar por primera vez bajo el entrenador catalán.

    Fundamental

    Mientras González quedó detrás de Kovacic, Gündogan y ocasionalmente Bernardo Silva e incluso Kevin De Bruyne en el rol de mediocampista defensivo la temporada pasada, ahora solo está por detrás de Rodri, quien comenzó su último partido el 5 de octubre y quien solo ha jugado 60 minutos o más en cinco ocasiones esta temporada.

    "En este momento, la primera opción cuando Rodri no puede jugar es absolutamente Nico González," dijo Guardiola antes del partido del City contra Bournemouth a principios de este mes. Luego, dominó ese partido, jugando papeles importantes en ambos goles de Haaland al avanzar con el balón.

    González también impresionó en la victoria del City por 2-0 sobre el Everton en octubre y en la victoria de la Carabao Cup sobre el Swansea City, sobreponiéndose a un error que llevó al gol del oponente al guiar al City a una victoria de remontada.

    "Ahora es fundamental para nosotros," dijo Guardiola después de la victoria del City en el sur de Gales. "Es muy joven, un chico encantador. Estoy realmente complacido porque este tipo de jugadores de fútbol que son increíblemente entrenables – merecen lo mejor."

    Regalo para gerentes

    Guardiola ha descrito a González como "entrenable" en muchas ocasiones, y el técnico del City demostró lo que quería decir en septiembre durante el partido de la tercera ronda de la Carabao Cup en Huddersfield Town al llamar al centrocampista a su lado en varias ocasiones durante la victoria por 2-0 y hablando con él nuevamente en el campo al final del partido.

    "Nico es un chico que escucha mucho y quiere mejorar y me pregunta qué hacer en diferentes circunstancias", explicó el entrenador. "Cuando estás en el campo, es mejor porque estás allí y puedes explicar mejor. Nico es un joven y es increíblemente entrenable. Cuando los jugadores quieren ser entrenables, es un regalo para todos los entrenadores".

    González también fue sobresaliente en la victoria por 3-0 contra Liverpool justo antes del parón internacional, permitiendo al City controlar el centro del campo mientras anotaba su segundo gol con la ayuda de un gran desvío de Virgil van Dijk. Jeremy Doku recibió todo el crédito con su actuación virtuosa, pero eso probablemente no le moleste. Solo hay que ver a su mayor influencia: Sergio Busquets. El exentrenador de España Vicente del Bosque dijo famosamente del ahora jugador del Inter Miami: "Ves el partido, no ves a Busquets. Pero si ves a Busquets, verás todo el partido". Ese impacto es lo que ahora Nico está intentando emular.

    Ya no está a la sombra de Rodri

    Hablando en una conferencia de prensa antes del partido del City en Villarreal el mes pasado, Gonzalez nombró a Busquets como su mayor influencia e intentó desestimar las comparaciones con Rodri: "Él es un compañero de equipo. Es importante para el equipo, nos hace jugar muy bien, pero no veo ninguna comparación ni presto mucha atención a esas cosas."

    Es prudente que Gonzalez intente diferenciarse de su compañero de equipo más famoso porque, incluso siendo tan bueno como ha sido, siempre va a perder frente a Rodri en un duelo directo. Queda por ver si Rodri alguna vez vuelve a ser el jugador que era antes de su triple desgarro de ligamentos de la rodilla en septiembre de 2024, pero es un testimonio a favor de Gonzalez que la gente hable cada vez menos de Rodri dado que su ausencia ya no es tan evidentemente notoria. 

    La larga ausencia del ganador del Balón de Oro lanzó una sombra sobre el equipo durante su dramática caída en los resultados el año pasado por estas fechas, pero ahora apenas lo están extrañando, y eso se debe a la influencia de Gonzalez.

