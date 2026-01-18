Niclas Füllkrug vive una pesadilla en Milán tras robo de joyas valuadas en 500 mil euros

El técnico del West Ham, Nuno Espírito Santo, dio luz verde a la cesión de Niclas Füllkrug al AC Milan, tras un periodo complicado del delantero en Londres. El exjugador del Werder Bremen y Borussia Dortmund no marca a nivel de clubes desde abril de 2025 y, además, las lesiones lo han limitado a solo 11 titularidades en la liga desde su llegada al London Stadium en 2024.

En Milán, el atacante de 32 años tampoco ha logrado reencontrarse con el gol. De hecho, sigue sin anotar en sus primeros cuatro partidos de Serie A bajo las órdenes de Massimiliano Allegri.

Su mala racha se agravó esta semana, cuando al regresar a su habitación de hotel tras entrenar —antes del viaje a Como— descubrió que había sido víctima de un robo.

De acuerdo con La Gazzetta dello Sport, los ladrones sustrajeron artículos valuados en aproximadamente 500 mil euros de una caja fuerte, entre ellos relojes y joyas. También se reportó el robo de pulseras y aretes pertenecientes a su esposa. El futbolista ya colabora con las autoridades italianas para identificar a los responsables.