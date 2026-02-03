N’Golo Kanté se declara en huelga tras caerse su fichaje al Fenerbahçe

Fenerbahçe mostró su profundo malestar y responsabilizó directamente a Al-Ittihad por el fracaso de la operación, a través de un comunicado oficial en el que explicó: “El proceso de transferencia que involucraba a N’Golo Kanté y Youssef En-Nesyri con el club Al-Ittihad fue gestionado de manera meticulosa y conforme a lo planificado por nuestra institución.

Siguiendo las indicaciones de nuestro cuerpo técnico, se alcanzaron acuerdos con los jugadores, se realizaron los exámenes médicos, se obtuvieron las aprobaciones necesarias y el club cumplió con todas sus obligaciones dentro de los plazos establecidos. La documentación de registro fue cargada de forma correcta y completa en el sistema dentro del período correspondiente.

No obstante, debido a un error en la introducción de la información en el Sistema de Correlación de Transferencias (TMS) por parte del otro club, el proceso no pudo completarse dentro del plazo oficial, por causas ajenas al Fenerbahçe. Ante esta situación, se solicitó una prórroga, se mantuvieron conversaciones con la FIFA y se tomaron todas las medidas necesarias para intentar resolver el trámite.

Pese a ello, el otro club no completó el proceso ni ofreció una justificación. Como consecuencia, la transferencia no pudo concretarse. Entendemos y compartimos la decepción que esta situación ha generado en nuestra afición.

Nuestro club continuará con la reestructuración de la plantilla con la misma determinación y disciplina, en línea con nuestros objetivos deportivos.”