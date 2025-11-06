Getty Images Sport
N’Golo Kanté regresa a la selección francesa y Didier Deschamps asegura que sigue en su mejor momento
Kanté vuelve a ser convocado con Francia para las eliminatorias del Mundial
Didier Deschamps incluyó a N’Golo Kanté en su última convocatoria de la selección francesa, marcando la primera llamada del veterano mediocampista en un año antes de los cruciales partidos de clasificación para la Copa del Mundo contra Ucrania y Azerbaiyán. La inclusión de Kanté sorprende a muchos, dado su traslado a la Pro League de Arabia Saudita en 2023 con el Al-Ittihad, pero Deschamps dejó claro que el exjugador de Chelsea y Leicester City sigue siendo una pieza clave de sus planes.
El mediocampista de 34 años jugó por última vez con Les Bleus en noviembre de 2024, capitaneando al equipo en un empate 0-0 de la Liga de Naciones contra Israel. Desde entonces, ha reconstruido de manera silenciosa su ritmo y forma en Arabia Saudita, acumulando 12 apariciones en todas las competiciones esta temporada.
Francia lidera actualmente el Grupo D de clasificación con 10 puntos, tres más que Ucrania. Con dos partidos decisivos por delante —recibiendo a Ucrania el 13 de noviembre y viajando a Azerbaiyán tres días después—, Deschamps ha recurrido a la experiencia para estabilizar su equipo. La convocatoria de Kanté resalta su consistencia, liderazgo y capacidad de influencia incluso en un nuevo entorno.
El mediocampista, que suma 64 partidos internacionales, se unirá a un equipo que afronta bajas importantes por lesiones, incluidos Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot.
'Está todavía en su mejor momento' - Deschamps elogia a Kanté
Didier Deschamps se mostró lleno de elogios al hablar sobre el regreso de N’Golo Kanté, destacando su profesionalismo y la calidad constante del mediocampista.
"Estoy en contacto con él. Está en su mejor forma en los partidos que he visto; juega cada tres o cuatro días", dijo Deschamps. "Todavía es elegible para la selección, y la prueba es que ha sido convocado. Necesita mantener su posición; tiene un cierto estatus y experiencia. Cuando lo llamo, es para darle un rol activo, no solo para formar parte del equipo. Con lo que nos espera en este partido, que podría ser decisivo, siempre está en mi mente. El cuerpo técnico y yo lo seguimos regularmente. Siempre es un placer para él vestir esta camiseta."
El regreso de Kanté no es solo un gesto sentimental. Deschamps enfatizó que el veterano sigue siendo un activo táctico capaz de controlar el juego y proporcionar equilibrio en el mediocampo. Sus comentarios reflejan un respeto profundo por la influencia de Kanté dentro y fuera del campo. Incluso con mediocampistas más jóvenes como Eduardo Camavinga y Warren Zaire-Emery en desarrollo, Deschamps deja claro que todavía hay espacio para la combinación única de energía y experiencia del ganador de la Copa del Mundo 2018.
Un símbolo de longevidad y liderazgo
Pocos jugadores han mantenido un nivel de excelencia como N’Golo Kanté. Desde que irrumpió en la escena con el título de Premier League de Leicester en 2016, el mediocampista ha conquistado todas las grandes competiciones: dos Premier League, una Liga de Campeones y una Copa del Mundo. Su etapa en el Al-Ittihad se ha caracterizado por un liderazgo silencioso y una constancia destacable. Aunque la Pro League Saudí ha recibido críticas mixtas por su nivel competitivo, Kanté ha sido uno de los pocos extranjeros en mantener estándares físicos de élite, registrando impresionantes cargas de trabajo en todas las competiciones.
Deschamps y su cuerpo técnico han seguido de cerca su rendimiento y quedaron impresionados por su condición física y su influencia en los partidos recientes. Kanté no es el único jugador de la SPL convocado: Theo Hernández, actualmente en Al-Hilal, también recibió un llamado, marcando un nuevo capítulo en la apertura de Deschamps a jugadores fuera de las ligas tradicionales de Europa.
Mientras tanto, Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace mantiene su puesto tras debutar en octubre, y Rayan Cherki y Randal Kolo Muani regresan tras recuperarse de sus lesiones.
El renacer de Kanté continúa
Tras superar una serie de lesiones durante sus últimas temporadas en el Chelsea, el renacimiento de N’Golo Kanté se ha convertido en una de las historias de éxito más silenciosas del fútbol. Su regreso para la Euro 2024, donde Les Bleus llegaron a las semifinales, puso de manifiesto su resistencia y fiabilidad en los partidos importantes. Ahora, con Francia acercándose a la clasificación para el Mundial, la presencia de Kanté aporta calma y claridad. Su conocimiento del sistema de Deschamps, junto con su instinto inigualable para recuperar el balón, lo convierte en un ancla ideal para un equipo en transición.
Los próximos dos partidos podrían definir no solo la clasificación de Francia, sino también el futuro internacional del veterano. Para Kanté, es otra oportunidad de demostrar que la clase y la consistencia nunca se desvanecen, incluso después de un movimiento que muchos interpretaron como el final de su relevancia en Europa.
Todas las miradas estarán puestas en el maestro del centro del campo cuando Francia reciba a Ucrania en París. Si la fe de Deschamps se confirma, el silencioso regreso de Kanté podría volver a tener un impacto decisivo para los ganadores del Mundial 2018.
