Neymar se oculta en Nueva York en medio de la incertidumbre sobre su futuro

Todo indica que Neymar ha encontrado una vía clara para recuperar su mejor versión física de cara al Mundial de 2026. Según ESPN, el delantero del Santos se someterá próximamente a una meniscectomía parcial artroscópica en su rodilla izquierda, una intervención pensada para acelerar su recuperación y dejar atrás los problemas persistentes.

El informe añade que el jugador de 33 años también recurrirá a los servicios del reconocido fisioterapeuta brasileño Eduardo Santos, apodado el “Dr. Milagro” por su capacidad para lograr recuperaciones en plazos sorprendentemente cortos, muchas veces mediante métodos poco convencionales.

Santos, graduado de la Pontificia Universidad Católica (PUC) de Belo Horizonte, cuenta con una maestría y un doctorado en medicina deportiva. Durante varios años fue responsable del departamento médico del Shanghai SIPG de la Superliga China y también ha trabajado en clubes como el Vitesse de los Países Bajos y el Zenit de San Petersburgo.

Entre los futbolistas más destacados que han pasado por sus manos figuran Hulk, Oscar, Philippe Coutinho y, más recientemente, Matheus Cunha, actual jugador del Manchester United. En la actualidad, el especialista se encuentra en Inglaterra colaborando estrechamente en la recuperación de Rodrigo Muniz, delantero del Fulham. Su fama se disparó en 2015, cuando logró que David Luiz volviera a jugar en apenas 10 días, pese a que inicialmente se estimaba una baja de entre ocho y diez semanas.