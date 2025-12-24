getty
'Incluso lo imposible': Neymar hace una 'promesa' a Brasil antes del Mundial 2026 y envía un mensaje a Carlo Ancelotti
La exitosa cirugía de rodilla de Neymar
Santos ha confirmado que su estrella atacante se sometió exitosamente a una cirugía de rodilla, mientras Neymar enfrenta una carrera contrarreloj para recuperar su estado físico completo y reclamar su posición en la selección de Brasil antes del Mundial del próximo verano en América del Norte.
El comunicado de Santos decía: "Se realizó una artroscopia para tratar una lesión en el menisco medial. La cirugía fue un éxito y el atleta se encuentra bien."
Después de luchar con un problema de rodilla en las semanas finales de la Serie A brasileña, Neymar finalmente se sometió a la operación el lunes, realizada por el doctor de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar.
Si bien Santos no proporcionó un cronograma para el regreso del atacante, Globo Esporte ha afirmado que el exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain necesitaría hasta un mes para recuperarse completamente y volver al campo de entrenamiento.
Neymar hace una promesa a Brasil antes de la Copa del Mundo
Neymar, quien no ha jugado para la Selecao desde septiembre de 2023 cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, está decidido a regresar y ocupar su lugar en el equipo de Carlo Ancelotti que viajaría a Norteamérica el próximo verano para la Copa del Mundo 2026.
Neymar se subió al escenario con el cantante Thiaguinho, donde hizo una promesa a la nación al decir durante el fin de semana: "Vamos a hacer todo lo posible, incluso lo imposible, para traer este Mundial de vuelta a Brasil. En julio, pueden pedirnos cuentas. Vamos, Ancelotti, ayúdanos, ¿vale? Si llegamos a la final, prometo marcar."
¿Jugará Neymar en la Copa Mundial 2026?
Mientras la estrella del Santos sigue con la esperanza de competir en su cuarto Mundial para Brasil en América del Norte el próximo año, su participación no está 100 por ciento garantizada, ya que aún está por verse si el entrenador Ancelotti incluirá al veterano delantero en su equipo para el torneo.
El entrenador italiano ha revelado previamente que Neymar está en disputa, pero aún no se ha tomado una decisión final. Dijo a los reporteros: "Si hablamos de Neymar, tenemos que hablar de otros jugadores. Tenemos que pensar en Brasil, que podría tener a Neymar o estar sin Neymar, con otros jugadores o sin otros jugadores. Haremos la lista final después de la ventana de la FIFA en marzo. Entiendo muy bien que están muy interesados en Neymar. Quiero dejar claro que estamos en diciembre, el Mundial es en junio, y elegiré al equipo que va al Mundial en mayo. Si Neymar merece estar allí, si lo está haciendo bien, si está mejor que otro, jugará en el Mundial, punto. No le debo nada a nadie."
¿Firmará Neymar un nuevo contrato con Santos?
El ícono de Brasil tuvo una experiencia mixta en su tierra natal ya que continuó luchando con lesiones durante el último año en Santos. Sin embargo, la estrella de Brasil terminó la campaña más reciente de manera positiva al anotar cuatro goles en los últimos tres juegos de la temporada y ayudó a Santos a escapar de la zona de descenso y terminar 12º en la Serie A brasileña.
Con el contrato actual de Neymar con Santos expirando a finales de diciembre, ha habido especulación sobre su futuro en su equipo de la infancia, aunque ESPN había afirmado anteriormente que el jugador de 33 años siempre ha priorizado quedarse en Santos y está listo para continuar en el club al menos hasta el Mundial 2026 el próximo verano. Varios clubes han sido vinculados con un movimiento por Neymar, incluido el Inter Miami de Lionel Messi, pero él y Santos están ahora en "conversaciones avanzadas" para extender su contrato y firmará una extensión inicial de seis meses.
El presidente de Santos, Marcelo Teixeira, sin embargo, sigue optimista de que Neymar firmará un nuevo contrato pronto, como le dijo a ESPN: "El proyecto de Neymar es un proyecto para la Copa del Mundo del próximo año. La conversación siempre ha sido esta. Él podía ir a cualquier lugar y quería venir a Santos, su hogar. Quizás imaginábamos aprovecharlo más en la primera mitad del año y no pudimos, pero no es culpa de nadie. Termina la temporada de mejor manera, fue decisivo. La participación de Neymar sigue siendo importante, fuera del campo y en él. El diálogo permanece. Estamos evaluando los números y extendiendo estos valores. Tengo una expectativa positiva de que alcanzaremos un denominador común para su permanencia."
