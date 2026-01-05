Neymar pensó en retirarse tras duras batallas con las lesiones en Santos

Con Neymar enfrentando prolongados períodos en la camilla de tratamiento, el delantero de 33 años llegó a cuestionarse si valía la pena someter su cuerpo y mente a tanto sufrimiento.

Aun así, decidió jugar a pesar del dolor para intentar salvar al Santos del descenso en 2025. El máximo goleador histórico de Brasil, con 79 goles internacionales, también mantiene la esperanza de representar a su país en la Copa del Mundo de 2026.

Tras someterse a una nueva cirugía en una rodilla problemática, Neymar sigue un riguroso programa de rehabilitación, posponiendo, por ahora, la decisión de colgar las botas definitivamente.