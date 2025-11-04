Neymar, omitido de la convocatoria de Brasil OTRA VEZ mientras Carlo Ancelotti emite un veredicto contundente sobre la estrella del Santos plagada de lesiones
¿Cuándo hizo Neymar su última aparición con Brasil?
Neymar no ha jugado para Brasil desde octubre de 2023, cuando se rompió los ligamentos de la rodilla durante un encuentro con Uruguay. Pasó 12 meses al margen recuperándose de esa lesión y ahora lleva dos años en un vagar por el desierto internacional.
Ancelotti no ha convocado a Neymar desde que asumió el cargo de líder de los pesos pesados sudamericanos debido a una serie de desafortunados contratiempos físicos, con su última selección en marzo de 2025 terminando en retirada. El exjugador del Barcelona y el Paris Saint-Germain ha tenido dificultades para mantenerse alejado de la sala de tratamiento.
Sin contacto: el entrenador de Brasil no ha hablado con Neymar
Ese ha sido el caso nuevamente últimamente, con Neymar haciendo su último regreso a la acción en el empate 1-1 de Santos con Fortaleza el sábado, un partido en el que salió del banquillo. Ancelotti no está convencido de que el máximo goleador de todos los tiempos de Brasil esté listo para sumar a su colección de 128 partidos internacionales.
El exentrenador del Real Madrid y Bayern Munich, Ancelotti, es reacio a ser arrastrado a un debate sobre la situación de Neymar, y el italiano dio una respuesta contundente cuando se le preguntó sobre ese tema en su última revelación de la plantilla. Ancelotti dijo: “No he vuelto a hablar con Neymar. Veremos cuándo se recupera y vuelve a jugar.”
El entrenador de Brasil ha dicho anteriormente del mercurial No.10: “Neymar puede jugar a su máximo nivel en este equipo sin ningún problema. Cuando está en buena condición física, tiene la calidad para jugar no solo en Brasil sino en cualquier equipo del mundo debido a su talento.”
Ancelotti deja perplejos a los exestrellas de Brasil con su postura sobre Neymar
La reticencia de Ancelotti a discutir sobre Neymar está desconcertando a muchos, con el exdefensor Fabio Luciano diciendo en Resenha da Rodada: “Creo que este asunto de Neymar yendo al Mundial no va a ser así, que solo irá si está al 100%. Si no está en su mejor momento, pero está ofreciendo un buen fútbol... No creo que necesite estar al 100% para ser convocado, porque es un jugador técnicamente diferente.”
“Tiene que estar en buena condición, solo que no creo que vaya a ser como 'Neymar tiene que estar físicamente en su mejor momento'. Pienso que si está bien, jugará. No tenemos a nadie similar y si puede mantener un buen rendimiento, será convocado.”
Otro exjugador estrella de Brasil, Luisao, añadió: “Creo que el tema de Neymar ha ido demasiado lejos. Siempre estamos persiguiendo nuestros propios pasos cuando hablamos de Neymar. Me sorprende que no entiendo por qué la selección nacional no ha resuelto ya esta situación. Se trata de ser claro, 'Hablé con él y a partir de hoy no hablaré de Neymar'.
“Cada vez que hay un anuncio de la convocatoria, una entrevista, se hablará de él. Ancelotti siempre dice las mismas cosas. ¿Cuál es el problema de reconocer la situación y decir que solo hablas de los jugadores convocados? Es irritante.”
Reunión de Messi: ¿Dónde jugará Neymar en 2026?
El ganador de la Copa del Mundo Ronaldo ha dicho sobre Neymar, al tener una oportunidad más de gloria global: “Brasil puede lograr cualquier cosa con los jugadores que tiene disponibles. Neymar puede ser, y creo que será, un jugador importante en la Copa del Mundo. Todos quieren a Neymar al 100%. Eso es lo que Ancelotti quiere, y lo que él también quiere. En su mente, veo un fuerte deseo de estar en la Copa del Mundo y ayudar al equipo brasileño.
“Espero que esté al 100%. Está saliendo de una lesión grave, y lo que está pasando es muy natural: readaptación, ritmo de juego. La crítica es exagerada, pero las expectativas para él siempre son altas, y por eso existen. Pero Neymar sabe lo que necesita hacer para estar al 100% en la Copa del Mundo.”
Mientras genera mucha discusión en cuanto a su futuro internacional, Neymar también es el foco de especulación a nivel de clubes. Esto se debe a que su contrato con Santos sigue avanzando hacia la agencia libre, sugiriéndose que podría dirigirse a la MLS a principios de 2026 y reunirse con los miembros del ‘MSN’, Lionel Messi y Luis Suárez, en el Inter Miami.