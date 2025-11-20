Neymar ofrece disculpas públicas tras conceder polémico penal contra Mirassol mientras Santos sigue atrapado en la lucha por el descenso

El jugador de 33 años regresó a sus raíces en enero, con un segundo período en el club de su infancia acordado después de ver rescindido su lucrativo contrato en el equipo de la Pro League saudita Al-Hilal. Habiendo pasado 12 meses al margen debido a daños en el ligamento cruzado anterior, los problemas de lesiones han sido difíciles de superar en América del Sur.

Sin embargo, Neymar ha participado en los últimos cuatro partidos de Santos y sigue siendo una presencia talismánica. Les dio el comienzo perfecto contra Mirassol. También pensó que se había ganado la oportunidad de ejecutar un penalti cuando Alvaro Barreal cayó en el área. El árbitro concedió un penalti, pero el delantero argentino de Santos estaba en fuera de juego.

Neymar estuvo luego involucrado en más drama de penales en el minuto 60. Reinaldo cayó bajo presión de Neymar, quien pateó el balón mucho después de que se hubiera ido. El árbitro del partido fue llamado para revisar el incidente en un monitor al borde del campo.

Determinó que el desafío de Neymar fue imprudente y mal cronometrado, ya que pateó a través de las piernas de Reinaldo. El lateral de Mirassol ejecutó desde los 12 pasos y, a pesar de que Gabriel Brazao tocó su esfuerzo, pudo igualar el marcador.

