'¡Sigue siendo un nombre enorme!' - Neymar suena para un movimiento bomba a la MLS para unirse a Lionel Messi en el Inter Miami
Lesiones bajo la lupa: ¿Podrá Neymar llegar en forma a la MLS?
Neymar ha enfrentado importantes frustraciones por lesiones desde su regreso a Brasil, incluyendo daños en el ligamento cruzado anterior que previamente derivaron en la rescisión de su contrato con el Al-Hilal de la Saudi Pro League. A sus 33 años, el delantero sigue jugando pese al dolor en una sorprendente lucha por evitar el descenso.
Aún se desconoce si estas lesiones tendrán efectos duraderos, mientras su objetivo sigue siendo representar a Brasil en la Copa del Mundo del próximo verano. Para entonces, un cambio de club podría ser una realidad, con el talentoso atacante preparándose para convertirse en agente libre.
Valor comercial frente al rendimiento deportivo: ¿Tiene sentido el fichaje de Neymar?
Se ha especulado que David Beckham y su equipo podrían buscar recrear la célebre unidad ofensiva ‘MSN’ en Miami, con Neymar listo para tener la oportunidad de reunirse con sus excompañeros del Barça, Messi y Luis Suárez.
Cuestionado sobre si un acuerdo así tendría sentido tanto desde el punto de vista deportivo como comercial, la exestrella de la USMNT y la MLS, Brad Friedel —en colaboración con talkSPORT Bet Online Slots— declaró a GOAL:
"Hay que verlo desde la perspectiva de Estados Unidos. Con el reciente cambio a Apple TV, no creo que haya funcionado tan bien como esperaban. Las cifras de suscripciones para ese paquete de la MLS no están al nivel esperado, así que están haciendo ajustes; creo que anunciaron cambios para el próximo año. Están intentando muchas cosas para aumentar el reconocimiento de la liga y la audiencia."
"Lo entiendo. Lo que hace que las ligas funcionen es la máquina de ingresos por derechos de televisión, por eso la Premier League es tan sólida. Ahora mismo, en EE.UU., no se cubren los topes salariales. Es una liga de entidad única: si Inter Miami gana dinero pero Houston pierde, todos deben compartir las pérdidas."
"Si Neymar está en forma, entonces creo que funciona, realmente lo creo, porque todavía es un nombre enorme en algunas partes de EE.UU. El problema surge si no está en forma o se lesiona mucho; entonces se convierte en una historia negativa impulsada por los medios. Se pueden entender los argumentos de ambos lados."
"Asumiría —y estos son chicos inteligentes— que sería un contrato escalonado, basado en el rendimiento y en estar en forma. Habiendo pasado tiempo en Miami antes de que llegara Messi, realmente no sabías que la ciudad tenía un equipo. Desde su llegada, las camisetas rosas y negras están por todas partes. Si Neymar llegara, eso se sumaría al impacto."
"Puedo entender lo que intentan hacer. Hay que analizarlo bien debido a su historial de lesiones. Pero tiene ese talento especial que realmente puede emocionar a algunos aficionados americanos y hacer cosas extraordinarias. Probablemente yo diría un 55 a favor y un 45 en contra."
Riesgo y recompensa: el imán de Neymar para la MLS
Friedel ya había explicado a GOAL los riesgos de un posible fichaje de Neymar: "Creo que sería un riesgo para cualquier club; todo depende de cómo se estructure el contrato. También hay que sopesar los pros y los contras: cuando firmas a leyendas como Neymar, debes considerar también las oportunidades comerciales que trae, que casi siempre están alineadas con el salario y el paquete que se ofrece."
"Fuera del campo, vas a generar ingresos significativos al traer a alguien así. Creo que probablemente el mayor riesgo sea deportivo, o igual si se lesiona. Pero si se mantiene sano, el riesgo está en su edad y su historial de lesiones, y en si puede rendir al nivel que el equipo necesita."
"La ventaja es que la MLS está un escalón por debajo de las ligas donde ha jugado. Lionel Messi es el mejor de todos los tiempos, pero puede prolongar su carrera en la MLS. Es una liga que permite a los jugadores hacerlo, así que Inter Miami debe evaluar cuidadosamente lo que pueden ganar fuera del campo y hacerlo bien."
"Si logran estructurar el contrato correctamente, se limita el riesgo. Tener a Neymar junto a Messi nuevamente… no estoy seguro. Esperaremos y veremos, pero la liga necesita dar un impulso comercial importante."
MSN en camino a reunirse: ¿Acabará Neymar en el Inter Miami?
Neymar ya había expresado su deseo de volver a trabajar con Messi, recordando el éxito que ambos compartieron en Barcelona y durante su etapa conjunta en el PSG.
No ha vuelto a jugar con Brasil desde que sufrió una grave lesión de rodilla en octubre de 2023, y podría necesitar un nuevo comienzo, rodeado de algunas caras conocidas, para recuperar su mejor nivel y convencer al seleccionador de la Seleção, Carlo Ancelotti, de su valía.
