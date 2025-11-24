Neymar sufre otra lesión y se pierde el crucial partido de Santos ante Internacional por la permanencia en el Brasileirao

Se generó gran entusiasmo cuando se difundió la noticia de que Neymar podría regresar a su club de infancia a principios de 2025 tras la cancelación de su contrato con Al-Hilal. Finalmente, el exestrella del Paris Saint-Germain fue presentado por Santos a finales de enero, con el atacante ansioso por recuperar su mejor forma y volver a estar en la mira internacional.

Aunque su regreso ha dejado un registro de siete goles y tres asistencias en 25 partidos en todas las competiciones, Neymar ha estado repetidamente fuera por lesión. Esto ha coincidido con varias ausencias que han afectado al equipo, dejando a Santos apenas por encima de la zona de descenso.

Ahora, según BeIN Sports, Neymar ha sufrido molestias en la rodilla durante toda la semana y se perderá el enfrentamiento del lunes contra Internacional, en un duelo entre el 17.º y el 15.º de la Serie A del Brasileirao. Afortunadamente, no hay daño estructural, pero el dolor ha sido suficiente para dejarlo fuera de acción y generar preocupación en el club.