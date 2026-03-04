AFP
Traducido por
Neymar envía un emotivo mensaje a su «hermano pequeño» Rodrygo tras la lesión de ligamento cruzado anterior que deja al compañero de la selección brasileña fuera del Mundial de 2026
El Real Madrid confirma un diagnóstico devastador
La gravedad de la situación quedó clara el martes por la mañana, cuando Los Blancos publicaron un informe médico oficial tras realizarle numerosas pruebas. El comunicado del club confirmó el peor escenario posible para el delantero de 25 años: «Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior y una rotura del menisco externo de la pierna derecha». La lesión se produjo tan solo 11 minutos después de su entrada como suplente en el minuto 55 del partido contra el Getafe, lo que supuso un trágico final para su campaña nacional.
Rodrygo, que recientemente había sufrido una tendinitis, se mostró visiblemente consternado cuando su rodilla se dobló durante una de sus características fintas en la banda. A pesar del intenso dolor, consiguió terminar el partido, pero las pruebas posteriores revelaron un largo camino hacia la recuperación, que suele durar entre siete y nueve meses. Este plazo acaba con cualquier esperanza de que pueda representar a Brasil en el escenario mundial este verano, dejando un vacío significativo en la configuración ofensiva de la selección nacional justo cuando se prepara para la gran cita mundial.
Neymar envía un sincero mensaje de apoyo a su «heredero»
En las redes sociales, Neymar expresó su profunda tristeza por la noticia, basándose en sus propias experiencias pasadas con la rehabilitación de lesiones de larga duración. En Instagram, el exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain escribió: «Hoy es uno de los días más tristes para mí. Cuando me enteré de la lesión, todo pasó ante mis ojos. ¡Todo el sufrimiento, toda la angustia y el miedo a pasar por esta lesión! Mi número 10, mi chico, mi heredero (como te llamo), solo te pido una cosa... «cuida tu cabeza», ahora es el momento de rodearte de todos tus seres queridos... Y como tú mismo dijiste, no te merecías pasar por esto ahora, pero quiénes somos nosotros para dudar de los planes de Dios. Hermanito... FUERZA, estoy seguro de que volverás volando. Te quiero. ¡Del mismo modo que tú me apoyaste, yo estaré aquí para ti!».
Rodrygo respondió específicamente a la publicación de Neymar diciendo: «¡Gracias, mi ídolo! Es muy difícil, pero Dios lo sabe todo. Estaré en la banda animándolos a todos, como siempre. Los quiero».
Rodrygo se sincera sobre la decepción del Mundial
El propio Rodrygo no ocultó sus emociones y compartió su dolor con los aficionados de todo el mundo. En una conmovedora publicación, la estrella del Real Madrid admitió que este era el escenario que más temía en su carrera. Rodrygo escribió en su Instagram: «Uno de los peores días de mi vida, cuánto temía esta lesión... Quizás la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente... No sé si me lo merezco, pero ¿de qué me puedo quejar? Cuántas cosas maravillosas he vivido que tampoco me merecía. Ha surgido un gran obstáculo en mi vida, en mi carrera, que me impedirá hacer lo que más me gusta durante un tiempo. Estaré fuera el resto de la temporada con mi club y fuera del Mundial con mi país, un sueño que todos saben lo mucho que significa para mí. Lo único que puedo hacer es ser fuerte como siempre, que no es nada nuevo».
A pesar de la enorme decepción de perderse el Mundial, el delantero se mostró agradecido por el apoyo recibido de sus compañeros y seguidores. En referencia a los mensajes que recibió, Rodrygo añadió: «¡Gracias a todos por vuestras oraciones, mensajes y cariño! Todos ustedes son muy importantes para mí. Aunque este es un momento muy difícil, prometo no detenerme aquí. Creo que todavía tengo muchas cosas increíbles por experimentar y alegrar a todos los que confían en mí. Solo es un hasta pronto».
- Getty Images Sport
Arbeloa y Ancelotti se enfrentan a crisis tácticas
Las repercusiones de esta lesión se sienten tanto en el banquillo como en el campo. El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, se enfrenta ahora a una pesadilla a la hora de elegir la alineación, ya que su equipo entra en la recta final de la temporada. Con Kylian Mbappé ya fuera de juego y Franco Mastantuono enfrentándose a una suspensión, la pérdida de Rodrygo deja al gigante español con solo Vinicius Junior y Gonzalo García como principales opciones de ataque para el próximo partido contra el Celta de Vigo. El momento es especialmente inoportuno, ya que el Madrid intenta alcanzar al Barcelona, su rival, en lo más alto de la tabla. En cuanto a la selección brasileña, Carlo Ancelotti deberá ahora afrontar el Mundial sin una de sus fuerzas ofensivas más fiables. La Seleção ha dependido a menudo de la química entre Neymar, Rodrygo y Vinicius, pero ahora el equipo tendrá que encontrar un nuevo equilibrio en Estados Unidos, Canadá y México.
Anuncios