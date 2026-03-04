Neymar envía un emotivo mensaje a su «hermano pequeño» Rodrygo tras la lesión de ligamento cruzado anterior que deja al compañero de la selección brasileña fuera del Mundial de 2026

El propio Rodrygo no ocultó sus emociones y compartió su dolor con los aficionados de todo el mundo. En una conmovedora publicación, la estrella del Real Madrid admitió que este era el escenario que más temía en su carrera. Rodrygo escribió en su Instagram: «Uno de los peores días de mi vida, cuánto temía esta lesión... Quizás la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente... No sé si me lo merezco, pero ¿de qué me puedo quejar? Cuántas cosas maravillosas he vivido que tampoco me merecía. Ha surgido un gran obstáculo en mi vida, en mi carrera, que me impedirá hacer lo que más me gusta durante un tiempo. Estaré fuera el resto de la temporada con mi club y fuera del Mundial con mi país, un sueño que todos saben lo mucho que significa para mí. Lo único que puedo hacer es ser fuerte como siempre, que no es nada nuevo».

A pesar de la enorme decepción de perderse el Mundial, el delantero se mostró agradecido por el apoyo recibido de sus compañeros y seguidores. En referencia a los mensajes que recibió, Rodrygo añadió: «¡Gracias a todos por vuestras oraciones, mensajes y cariño! Todos ustedes son muy importantes para mí. Aunque este es un momento muy difícil, prometo no detenerme aquí. Creo que todavía tengo muchas cosas increíbles por experimentar y alegrar a todos los que confían en mí. Solo es un hasta pronto».