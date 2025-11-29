Getty Images Sport
Neymar desafía el consejo médico y juega con dolor para anotar y asistir en la crucial victoria de Santos mientras el club lucha contra el descenso
Neymar influyente mientras Santos derrota a Sport Recife
Neymar adelantó a Santos a mitad de la primera parte y los anfitriones tenían dos goles de ventaja 10 minutos después, tras un gol en propia meta de Lucas Kal que duplicó la ventaja de Santos. Y los tres puntos se aseguraron a mitad de la segunda parte cuando Neymar asistió a Joao Schmidt para confirmar la victoria por 3-0.
La victoria extendió la racha invicta de Santos a cuatro partidos mientras aseguraban apenas su décima victoria en la liga de la temporada. Santos ahora se sitúa dos puntos por encima de la zona de descenso, antes de sus dos últimos partidos de la campaña en los que buscan evitar el descenso.
Sus rivales por el descenso, Vitoria, reciben a Mirassol, mientras que Fortaleza recibe a Atlético MG el domingo por la noche, ya que la batalla por evitar el descenso llega al límite. Neymar, sin embargo, ha hecho todo lo posible a riesgo de agravar una lesión en la rodilla que podría dejarlo fuera de los dos últimos partidos de la temporada.
Santos tenía un 'plan' para su talismán
Neymar ha enfrentado una temporada plagada de lesiones, lo que significa que ha estado limitado a solo 15 aperturas de liga esta temporada. El brasileño se perdió el reciente empate 1-1 con Internacional debido a un problema en la rodilla, aunque el plan siempre había sido que Neymar jugara parte del partido contra Sport Recife durante el fin de semana.
Hablando después del empate 1-1 con Internacional, el entrenador de Santos, Juan Pablo Vojvoda, reveló lo que tenía en mente para Neymar, declarando: "El plan es que él esté en el partido contra Sport. Tengo que hablar con él, no estoy en su presencia física y respetaré las decisiones de Neymar.
"Pero su compromiso es estar allí, siempre quiere estar allí. Antes del juego contra Mirassol, sintió molestias en su rodilla. También lo sintió durante el partido. Al día siguiente experimentaba molestias significativas en esa rodilla. Sabemos que tenemos partidos cada tres días. Con el viaje, llegaremos a Santos mañana por la tarde... Es un jugador que necesitamos para las tres rondas y nos ayudará. Es nuestro líder en el campo. Estará allí. Sintió que no podría cumplir con las exigencias del juego de hoy."
Neymar se perderá los dos últimos partidos
Neymar entrenó antes del partido contra Sport Recife incluso después de que se le recomendara someterse a una artroscopia para reparar un desgarro en la región del menisco de su rodilla izquierda. Se dice que el problema le causa a Neymar un dolor persistente, pero estaba dispuesto a jugar a pesar del dolor para aumentar las posibilidades de supervivencia de Santos.
Y aunque desafió el consejo médico para desempeñar un papel vital en la victoria de Santos sobre Sport Recife, recibiendo una ovación de pie cuando abandonó el campo, Neymar se perderá los dos últimos partidos de la temporada del Brasileirao debido a la lesión en el menisco.
Santos cierra la campaña con un viaje al descendido Juventude la próxima semana antes de recibir a Cruzeiro en un posible decisor de descenso en la última ronda de partidos del Brasileirao. Los rivales Vitora siguen con su recepción de Mirassol con partidos contra Red Bull Bragantino y Sao Paulo, mientras que Fortaleza se enfrenta a Corinthians y Botafogo después del partido del domingo contra Atletico MG.
La lesión afectará el lugar en la Copa del Mundo 2026
El último revés de Neymar puede afectar sus posibilidades con Brasil, ya que el entrenador principal Carlo Ancelotti declaró anteriormente lo que se requiere para que el jugador de 33 años asegure su lugar en la Selección en América del Norte el próximo verano.
"Neymar está en la lista de jugadores que pueden ir al Mundial. Tiene seis meses para hacer la lista final," dijo Ancelotti a principios de este mes. "Neymar se ha recuperado, pero necesita mostrar rendimiento. Cuando termine la liga brasileña tendrá algo de tiempo de vacaciones, y luego debe mostrar nuevamente su calidad y condición física," declaró el italiano en otro momento.
El exdelantero del Barcelona y PSG tiene un contrato actual con Santos que expira a fin de año, y el club se encuentra en un dilema sobre el futuro del jugador.
"El proyecto de Neymar es la Copa del Mundo 2026," dijo recientemente el presidente del club Santos, Marcelo Teixeira. "Si encontramos un terreno común, se confirmará su continuidad. Siempre que Santos y Neymar, que tienen una comprensión fuerte y positiva de confianza, lleguen a un terreno común. Creo que resolveremos esta situación en el momento adecuado."
