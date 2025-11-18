¡Neymar listo para continuar el legado de Pelé! Su padre planea adquirir los derechos de la marca del ícono brasileño

Pelé militó en el Santos entre 1956 y 1974, donde se convirtió en la gran figura del club brasileño. El ícono anotó 643 goles en 659 partidos con el Santos antes de pasar tres temporadas en el New York Cosmos y retirarse finalmente en 1977.

Considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, se espera que Neymar y su padre continúen su legado al anunciar un acuerdo para adquirir los derechos de su marca a finales de esta semana. Según UOL, se prevé que el acuerdo oficial, por un monto de 15,5 millones de euros (£14 millones/18 millones de dólares), se concrete el miércoles 19 de noviembre, coincidiendo con el aniversario del gol número 1,000 de la carrera de Pelé.

La marca Pelé pertenecía anteriormente a la empresa estadounidense Sport 10 y se basaba principalmente en apariciones en eventos. Sin embargo, desde el fallecimiento de Pelé en 2022 a los 82 años —como consecuencia de una falla múltiple de órganos derivada de complicaciones por cáncer de colon, diagnosticado en 2021—, la marca ha estado subutilizada.