Getty Images Sport
Neymar se somete a cirugía de rodilla después de salvar a Santos del descenso
Más cirugías para Neymar
Neymar ha convivido con constantes problemas físicos en los últimos años y volvió a pasar por el quirófano tras arrastrar molestias en la rodilla durante su regreso al Santos. El astro brasileño se sometió a una artroscopia que, en principio, no debería mantenerlo alejado de las canchas por un periodo prolongado, por lo que su sueño de disputar el próximo Mundial sigue intacto.
Pese al dolor, Neymar forzó en las últimas semanas de la temporada y fue clave para que el Santos evitara el descenso, apenas un año después de haber logrado el ascenso. El delantero regresó al club en enero, tras una etapa fallida en Arabia Saudita con el Al-Hilal, y desempeñó un papel determinante en la permanencia del equipo.
“Vine para esto, para ayudar en todo lo posible. Han sido semanas muy difíciles para mí”, declaró Neymar tras sellar la salvación. “Agradezco a quienes estuvieron a mi lado y me levantaron. Sin ellos no habría podido jugar estos partidos con esta lesión en la rodilla. Ahora necesito descansar y luego someterme a esta cirugía”.
- Getty
Santos emite actualización sobre Neymar
Santos confirmó que Neymar fue sometido con éxito a una intervención quirúrgica. En un comunicado oficial, el club informó que el jugador fue operado la mañana de este lunes (22/12) en el hospital Mater Dei de Nova Lima por el doctor Rodrigo Lasmar y su equipo.
La operación consistió en una artroscopia para tratar una lesión en el menisco medial. Según el parte médico, la cirugía se desarrolló sin complicaciones y el futbolista se encuentra en buen estado. Neymar recibirá el alta médica en el transcurso de la tarde y dará inicio de inmediato a su proceso de rehabilitación, que estará supervisado por su fisioterapeuta, Rafael Martini.
¿Cuándo volverá Neymar?
Se estima que Neymar estará fuera de las canchas alrededor de un mes, por lo que su regreso podría producirse a finales de enero o a inicios de febrero, según ESPN. Este plazo abre la posibilidad de que el delantero esté disponible para el clásico ante Corinthians por el Campeonato Paulista, programado para el 22 de enero. Antes de ese encuentro, el Santos se medirá con Novorizontino, Palmeiras y Guarani.
El contrato de Neymar con el club vence a finales de este mes, aunque se espera que continúe y firme una extensión hasta el Mundial de 2026. El presidente del Santos, Marcelo Teixeira, confirmó a ESPN su optimismo respecto a la continuidad del jugador.
“El proyecto de Neymar está enfocado en la Copa del Mundo del próximo año. Esa siempre ha sido la conversación. Podría haber ido a cualquier club, pero eligió volver a Santos, su casa. Tal vez imaginábamos aprovecharlo más en la primera mitad del año y no fue posible, pero no es responsabilidad de nadie. Cerró la temporada de mejor manera y fue decisivo. La presencia de Neymar sigue siendo clave, dentro y fuera del campo. El diálogo continúa, estamos evaluando cifras y ajustando valores. Tengo una expectativa positiva de que llegaremos a un acuerdo para su permanencia”, explicó Teixeira.
- AFP
¿Jugará Neymar en la Copa del Mundo 2026?
Neymar confía ahora en recuperarse por completo y lo antes posible de su lesión de rodilla para volver a competir. El brasileño ha reconocido públicamente que su gran objetivo es disputar el Mundial de 2026, aunque todavía deberá convencer al seleccionador Carlo Ancelotti de que merece un lugar en la convocatoria.
Ancelotti se refirió recientemente a la situación del delantero y fue claro en su postura: “Cuando hablamos de Neymar, también tenemos que hablar de otros jugadores. Debemos pensar en Brasil, con Neymar o sin Neymar. La lista definitiva se hará después de la fecha FIFA de marzo. Entiendo el interés que genera Neymar, pero estamos en diciembre y el Mundial es en junio. Elegiré al equipo que irá al Mundial en mayo. Si Neymar merece estar, si está en forma y rinde mejor que otros, jugará el Mundial. No le debo nada a nadie”.
Anuncios