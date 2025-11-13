Neymar arremete brutalmente contra periodista mientras el brasileño NIEGA haber pedido disculpas al entrenador del Santos por sus berrinches en el cambio
Disputa pública mientras Neymar responde
Ha sido un tiempo difícil últimamente para la superestrella brasileña, quien ahora ha llamado públicamente a un reportero un "periodista de m*erda" en una acalorada publicación en redes sociales. El incidente ocurrió después de que el medio deportivo Globo Esporte afirmara que Neymar había llamado al jefe Juan Pablo Vojvoda, para disculparse por los eventos durante la derrota ante Flamengo el fin de semana, donde se le vio cuestionando por qué lo habían sacado. Neymar comentó en la publicación, negando la llamada telefónica y atacando al reportero. "¡¡¡Otra mentira inventada por un periodista de m*erda!!!" escribió Neymar.
'El brasileño pareció lento y falto de ritmo'
Neymar fue muy criticado por su última actuación con Santos en la reciente derrota 3-2 ante Flamengo. El periódico español Diario AS calificó al ex jugador del Barcelona y PSG como "lento" y advirtió que enfrenta una gran batalla para ponerse en competencia para el equipo final de Brasil de Carlo Ancelotti para el Mundial del próximo año.
AS dijo: "A su regreso a la alineación titular, el brasileño parecía lento y falto de ritmo, incluso obstaculizando las jugadas de algunos compañeros. Incluso protestó por ser sustituido. Si no recupera su forma pronto, será difícil que vuelva a vestir la camiseta de la selección brasileña en el próximo Mundial. El ex jugador del PSG estuvo fuera de juego casi dos meses con Santos debido a una lesión muscular que lo dejó fuera de juego en siete partidos. Regresó brevemente en el empate contra Fortaleza antes de perderse otro partido. Esta larga ausencia se reflejó en su rendimiento contra Flamengo. Aun así, mostró destellos de su calidad con un tiro libre peligroso y un cabezazo que casi resultó en el gol del empate."
¿Genio incomprendido?
Es comprensible que Santos haya salido en defensa de su estrella brasileña, con Alexandre Mattos, el director ejecutivo de fútbol del club, publicando en Instagram: "Los genios son incomprendidos, siempre ha sido así en la historia de la humanidad. Piensan adelantados a su tiempo, hacen las cosas de manera diferente, marcan la diferencia… son insaciables por los desafíos, por el cambio, por metas que pocos logran alcanzar… dejan legados, hacen historia… Pero también son seres humanos, aciertan y se equivocan, sonríen y lloran, tienen sentimientos, un corazón, respiran, viven y sobreviven a los golpes de la vida… Eres así, un genio… quienes te conocen saben el ser humano que eres, el corazón que tienes, la humildad que desprendes, la preocupación que tienes por todos, el padre y amigo que eres… Intentan derrotarte, no pueden, intentan derribarte, te levantas, todo es más grande para ti, pero tú eres más grande que todo… ¿Sabes por qué? Porque tienes a Dios en tu corazón… un buen aura… Mi hermano, nunca estarás solo… ten la seguridad de que estoy aquí para recibir los golpes de la vida contigo… tu familia está, tus amigos están, tus compañeros están… Eres admirado y adorado por mí y por todos los que te conocen, por miles de millones de personas alrededor del mundo que sueñan con ser como tú… ganaste esto, mereces esto… ¡¡Los momentos difíciles hacen más fuertes a los hombres!! ¡¡¡Siempre estoy contigo!!! En las buenas y en las malas… ¡¡¡¡Estamos!!!!"
¿De vuelta en el equipo?
Neymar no tendrá que esperar mucho para saber si el incidente impactará su lugar en la plantilla del Santos, ya que tienen un partido de la Serie A contra Palmeiras el viernes por la noche. Esperará ser noticia por las razones correctas.