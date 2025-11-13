Neymar arremete brutalmente contra periodista mientras el brasileño NIEGA haber pedido disculpas al entrenador del Santos por sus berrinches en el cambio

Neymar fue muy criticado por su última actuación con Santos en la reciente derrota 3-2 ante Flamengo. El periódico español Diario AS calificó al ex jugador del Barcelona y PSG como "lento" y advirtió que enfrenta una gran batalla para ponerse en competencia para el equipo final de Brasil de Carlo Ancelotti para el Mundial del próximo año.

AS dijo: "A su regreso a la alineación titular, el brasileño parecía lento y falto de ritmo, incluso obstaculizando las jugadas de algunos compañeros. Incluso protestó por ser sustituido. Si no recupera su forma pronto, será difícil que vuelva a vestir la camiseta de la selección brasileña en el próximo Mundial. El ex jugador del PSG estuvo fuera de juego casi dos meses con Santos debido a una lesión muscular que lo dejó fuera de juego en siete partidos. Regresó brevemente en el empate contra Fortaleza antes de perderse otro partido. Esta larga ausencia se reflejó en su rendimiento contra Flamengo. Aun así, mostró destellos de su calidad con un tiro libre peligroso y un cabezazo que casi resultó en el gol del empate."