Neymar admite que podría retirarse del fútbol ESTE AÑO debido a sus continuas lesiones y a su intento de entrar en la selección brasileña para el Mundial de 2026

Neymar es el máximo goleador de la historia de Brasil, con 79 goles a su nombre, y ha disputado 128 partidos internacionales desde que debutó con la selección absoluta en 2010. Carlo Ancelotti ha desafiado al icono moderno a ganarse un puesto en sus planes actuales.

Kleberson, ganador de la Copa del Mundo en 2002, cree que Neymar tiene que formar parte de la selección brasileña este verano. Cuando se le preguntó por su opinión sobre el animado debate que sigue suscitando el temperamental número 10, declaró a GOAL: «Tengo muchas, muchas ganas de ver a Neymar en el Mundial. En términos de forma física, ahora está muy por detrás de todos, debido a las lesiones y a que el año pasado no ha tenido muchos minutos en el campo.

El talento que tiene ese chico, en cuanto empiece a sentirse bien y recupere la forma física, probablemente podrá ayudar mucho. No llegará al Mundial al 100 % de su forma física, pero cuando empiece el Mundial, especialmente tal y como están las cosas ahora, podrá rendir bien porque es el jugador con más talento que tenemos en Brasil. Los demás están a un buen nivel, pero nadie puede hacer lo que hace este chico.

Necesita ponerse en forma, jugar minutos y mantenerse en el campo. Cuando miro a todos los jugadores brasileños, nadie es como él. Vale, podemos hablar de Vini Junior, Raphinha o Estevao, pero lo que Neymar es capaz de hacer con el balón hace que sea aterrador marcarlo. Neymar es lo más parecido a Ronaldinho que he visto».

Brasil ha quedado encuadrado en el Grupo C del Mundial de 2026. Comenzará su andadura en busca de la gloria definitiva contra Marruecos en el MetLife Stadium el 13 de junio, antes de enfrentarse a Haití y Escocia en Filadelfia y Miami, respectivamente.