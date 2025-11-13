Getty Images Sport
Newcastle y Aston Villa, entre los cinco equipos que buscan al ex lateral del Barcelona Oscar Mingueza mientras el Celta teme perderlo gratis después de rechazar ofertas de 14 millones de euros
Los gigantes de la Premier League y de Europa se mueven por Mingueza
Mingueza se ha convertido rápidamente en uno de los defensores más solicitados de La Liga, con el Celta enfrentando ahora la posibilidad de perderlo muy por debajo de sus expectativas, o incluso gratis. El jugador de 26 años, cuyos derechos están divididos al 50-50 entre el Celta y el Barcelona, ha atraído el interés de Newcastle, Villa y West Ham en la Premier League, así como de Leipzig y Marsella en el continente. Los cinco clubes se están preparando para realizar movimientos una vez que se abra la ventana de enero, según Mundo Deportivo.
Los Sky Blues rechazaron ofertas entre 12 millones de euros (10 millones de libras/13 millones de dólares) y 14 millones de euros (12 millones de libras/15 millones de dólares) el verano pasado, esperando en cambio asegurar una renovación de contrato. Pero las negociaciones se han estancado desde el otoño, y el papel de Mingueza se ha vuelto menos destacado en las últimas semanas. Con su contrato expirando en junio de 2026, los clubes perciben una oportunidad para actuar temprano o esperar a que la situación se debilite aún más. El Barça, que vendió al defensor en 2022 después de su irrupción bajo Ronald Koeman, permanece atento. Los catalanes aún poseen el 50% de los derechos del jugador y se beneficiarán de una futura venta, pero no se espera que lo vuelvan a contratar ya que ya tienen a Jules Kounde y Eric Garcia para la posición de lateral derecho.
La fuerte forma de Mingueza en Galicia, donde se ha convertido en uno de los jugadores más confiables del Celta en múltiples posiciones, lo ha puesto firmemente en el radar de clubes que buscan laterales atléticos y técnicamente seguros. A medida que el interés se intensifica, la situación ahora entra en una etapa donde la reticencia del Celta a vender el año pasado podría resultar costosa.
El Celta debe actuar rápidamente a medida que crece el interés en los traspasos
La creciente lista de pretendientes subraya el creciente valor de mercado del ex graduado de La Masia. Los clubes de la Premier League lo ven como un perfil raro: un defensor cómodo en el lateral derecho, defensa central e incluso como lateral central en sistemas de tres defensas. Las Urracas lo ven como una profundidad esencial para una plantilla que compite en Europa, mientras que los Leones lo consideran como un potencial ajuste a largo plazo para su estructura agresiva de línea alta. El interés de Leipzig refleja su modelo de reclutamiento que apunta a jugadores versátiles y tácticamente adaptables en sus veintitantos años. Mientras tanto, el Marsella está bajo presión para reconstruir con laterales más atléticos y ha seguido a Mingueza desde el verano.
Para el Celta, este momento destaca una tensión estratégica: rechazar ofertas de nivel medio el año pasado tenía el objetivo de proteger el valor de su activo, pero no extender su contrato los deja expuestos. Su cláusula de rescisión de €20m (£17m/$22m) complica las negociaciones, especialmente considerando que el Barcelona recibiría €10m (£8m/$11m) de cualquier tarifa.
Los clubes rivales saben que el Celta debe elegir pronto entre negociar ahora o arriesgarse a un activo que se deprecia al entrar en el último año de su contrato. Esta dinámica también explica por qué varios clubes están preparados para esperar hasta junio, cuando la incertidumbre alcanza su punto máximo y el poder de negociación se desplaza decisivamente hacia el lado comprador.
Contexto del equipo, informes pasados y lo que significaría el movimiento
El desarrollo de Mingueza en el Celta ha sido notable. Después de dejar a los gigantes catalanes, donde inicialmente se destacó bajo Koeman antes de perder protagonismo con Xavi, encontró minutos consistentes y confianza en Galicia. Su capacidad para progresar con el balón, defender uno a uno y adaptarse a múltiples sistemas ha sido destacada por analistas y ojeadores en toda Europa.
La necesidad de Newcastle surge de lesiones repetidas en su línea defensiva, mientras que Villa continúa construyendo un equipo capaz de sostener la competencia europea hasta bien entrada la primavera. West Ham, a pesar de sus dificultades, sigue interesado pero se les considera forasteros debido a su posición en la tabla y la incertidumbre en torno a su plan deportivo a largo plazo.
El intento del Celta por renovar al defensor se ha estancado en parte porque su influencia ha disminuido en los últimos meses, un cambio que ha envalentonado a los clubes interesados. Internamente, Barcelona espera movimiento en enero, ya que cualquier transferencia les proporcionaría una inyección financiera inmediata.
Se acumula la presión de enero a medida que se acerca el momento de la decisión
Con la ventana de transferencias acercándose, los Sky Blues deben decidir si reabrir las conversaciones de renovación, considerar ofertas o mantener su posición hasta el verano. La última opción es arriesgada, ya que no extender el contrato de Mingueza los colocaría en una posición de negociación vulnerable. Se espera que Newcastle y Villa formalicen su interés en enero, mientras que Leipzig está monitoreando la situación con una planificación a largo plazo en mente. El Barcelona seguirá vigilando los desarrollos, con la esperanza de que un movimiento invernal active su corte del 50%.
Ahora todas las miradas se dirigen a enero, el momento en el que el Celta debe comprometerse a proteger su activo o aceptar que la élite europea está lista para moverse decididamente por un jugador cuyo impulso en el mercado no muestra signos de desaceleración.
