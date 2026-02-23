Getty Images Sport
Newcastle presenta planes para combinar el nuevo estadio con un proyecto de regeneración de toda la ciudad
¿Nuevo hogar para Newcastle?
El Newcastle está a punto de tomar una decisión definitiva sobre la renovación del St James' Park o el traslado a una nueva sede. Los Magpies podrían construir un nuevo estadio junto a su actual campo con una capacidad aumentada de 68 000 espectadores. El club también ha mantenido conversaciones con el gobierno local sobre la financiación de un proyecto para modernizar y mejorar el centro de la ciudad. El proyecto de regeneración incluye planes para construir nuevos edificios comerciales, de ocio y de negocios. También se mejorarían las conexiones de transporte público y se construirían viviendas asequibles. Los propietarios del club, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF), invertirían en el proyecto, pero también se necesitaría financiación pública. Se espera que el nuevo estadio del Newcastle sea el tercero más grande del Reino Unido cuando esté terminado, solo por detrás del Old Trafford y Wembley.
¿Qué se ha dicho sobre el nuevo estadio del Newcastle?
El entrenador del Newcastle, Eddie Howe, fue interrogado sobre los planes del club para construir un nuevo estadio a finales de 2025 y pidió algo de claridad.
«Básicamente, si miramos el club con una perspectiva más amplia, el campo de entrenamiento, el estadio, esa parte del club está en el limbo en este momento», afirmó. «En cuanto a la dirección que va a tomar el club, sería un gran paso adelante aclarar eso y afrontar el futuro de una manera realmente positiva. Tendría un efecto revolucionario en todo. También me refiero a la academia y al brillante trabajo que se realiza allí. Si podemos avanzar en todo lo relacionado con las instalaciones, no es que crea que las instalaciones lo sean todo, pero son una forma estupenda de elevar el nivel y mostrar tu ambición de una manera muy clara y contundente.
Si se necesita más tiempo para tomar las decisiones correctas y que el proyecto del estadio sea el adecuado, y el más adecuado para Newcastle durante los años que el club esté allí, entonces hay que tomarse ese tiempo extra. Lo mismo ocurre con el campo de entrenamiento. Se necesita el emplazamiento y los diseños adecuados. Prefiero que sea correcto a que se haga con prisas. Sé que hay un 99,9 % de posibilidades de que no vaya a ver ninguno de los dos en mi cargo, pero sigo sintiendo pasión por asegurarme de que estén ahí para las futuras generaciones de Newcastle, ya sean aficionados o jugadores».
Por qué la ubicación es importante para Newcastle
El director ejecutivo del Newcastle, David Hopkinson, ha declarado que el club aún no ha decidido si renovar St James' Park o trasladarse a un nuevo estadio.
«La verdad es que aún no lo hemos decidido», declaró a talkSPORT. «St. James' es un lugar mágico, y el sábado, cuando juguemos nuestro próximo partido, será un lugar extraordinario. Tiene capacidad para 53 000 espectadores, pero creemos que podríamos ampliarla y eso, por supuesto, supone ingresos, una inversión importante.
«No hemos tomado la decisión final sobre lo que vamos a hacer aquí, estamos trabajando en ello cada día, decidiendo si será aquí o en un nuevo emplazamiento, si será una renovación o un nuevo estadio. Pero tenemos una oportunidad que estamos persiguiendo y en la que trabajamos cada día.
Todos nuestros modelos y toda la capacidad comienzan en el rango de 65 000 a 68 000. No creo que sea bueno ir más allá, pero también queremos pensar que, si hacemos algo, sea algo importante y significativo. Entre 10 000 y 15 000 aquí sería lo adecuado.
Creo que estamos considerando un nuevo estadio, pero sin avanzar mucho en ello.
No queremos estar en el campo de algún granjero en medio de la nada. Lo que hace que Newcastle sea tan especial, un lugar tan especial, es que St. James' Park está aquí, en el centro de la ciudad, y eso tiene sentido. En todos los sitios en los que he trabajado, he tenido el privilegio de tener el estadio o la arena en pleno centro de la ciudad, y eso es importante.
La ubicación del nuevo Bernabéu, el Bernabéu renovado, el Madison Square Garden... la ubicación es importante.
¿Qué viene después?
El Newcastle volverá a jugar en casa el martes por la noche, cuando se enfrente al Qarabag en el partido de vuelta de la eliminatoria de la Liga de Campeones. El equipo de Howe lidera la eliminatoria por 5-1 tras el partido de ida, por lo que está en camino de pasar a octavos de final, donde se enfrentará al Barcelona o al Chelsea.
