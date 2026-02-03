New York Red Bulls ficha a Jorge Ruvalcaba procedente de Pumas UNAM

Ruvalcaba llega procedente de Pumas UNAM por una cifra no revelada, anunció el club. El extremo de 24 años firmó un contrato de cuatro años y medio en la MLS, que lo vincula hasta la temporada 2029-30, con opción a extenderlo hasta 2030-31.

En 2026, Ruvalcaba ocupará el tercer puesto de Jugador Franquicia de Nueva York, mientras sigue siendo elegible para el Dinero de Asignación Específica (TAM) en las temporadas posteriores.