Getty
Traducido por
«Necesitas muchas otras cosas»: Arne Slot es brutalmente sincero sobre el papel de Rio Ngumoha en el Liverpool después de que el sensacional jugador de 17 años deslumbrara desde el banquillo en la victoria ante el Nottingham Forest
Ngumoha fue titular desde el banquillo en la dramática victoria en Forest.
Eso fue lo que volvió a ocurrir cuando el Liverpool sufrió durante largos periodos de tiempo en un partido letárgico contra el Nottingham Forest. Los Reds salieron del atolladero en los últimos minutos gracias a Alexis Mac Allister, que, en su segunda oportunidad, marcó el dramático gol de la victoria en el City Ground.
El argentino, ganador de la Copa del Mundo, pensó que había roto el empate en el minuto 89, cuando Ngumoha, que había entrado en el campo a 13 minutos del final, realizó un centro como parte de una animada actuación tras salir del banquillo, que fue rematado por Hugo Ekitike y finalmente empujado al fondo de la red por Mac Allister. El gol fue anulado por mano tras una revisión del VAR.
Todavía hubo tiempo para un gol en el minuto 97, tras otra revisión por fuera de juego, pero fue Ngumoha quien causó la mayor impresión en los espectadores del fondo visitante y en las pantallas de televisión de todo el mundo.
- Getty
Slot explica cómo Ngumoha puede ganarse un puesto más habitual en el equipo.
Después, se le preguntó a Slot sobre el futuro inmediato de Ngumoha, y se le hizo saber al joven que necesita trabajar en los aspectos mentales y físicos de su juego. El entrenador del Liverpool dijo: «Tiene un potencial increíble, de lo contrario, con 17 años, no jugarías tantos minutos como él en la Premier League, y mucho menos en el Liverpool. No creo que haya ningún otro jugador de 17 años que haya jugado tantos minutos en la Premier League como él.
No creo que haya ningún jugador de 18 o 19 años que haya jugado tantos minutos como Rio, pero de eso último no estoy seguro. Eso te da una idea del talento que tiene y de lo que pensamos de él. Está progresando cada vez más y por eso se le ve jugar cada vez más.
«Cada vez es más fuerte. Aparte de su momento en el uno contra uno, también hubo uno o dos momentos en los que se mantuvo firme. Eso es lo que se necesita, porque te enfrentas principalmente a atletas de 25, 26, 27 o 28 años, ya que somos una excepción en cuanto a la edad de nuestros jugadores. La mayoría de los equipos tienen jugadores de diferentes edades y condiciones físicas.
Que él ya demuestre esto con solo 17 años dice mucho de su talento. Pero, como todos sabemos, el talento es solo el comienzo de su carrera, se necesitan muchas otras cosas, como hemos demostrado hoy; Macca es un gran ejemplo de mentalidad y eso es algo que se necesita para tener una carrera a este nivel».
Carragher quiere que el adolescente sea titular por delante de Salah o Gakpo.
Ngumoha fue fichado por el Liverpool procedente del Chelsea en agosto de 2024. El paquete de compensación por el traspaso podría ascender a 6,8 millones de libras esterlinas. Los Reds estarán encantados de pagar después de haberle dado al joven 16 minutos de juego esta temporada.
La leyenda del club Jamie Carragher cree que debería haber muchas más, incluyendo titularidades, y el exdefensa del Liverpool declaró a Sky Sports: «Ngumoha hizo más en 15 minutos que Salah y Gakpo antes de eso. Cambió el partido y tiene que ser titular.
Creo que, en algún momento, Rio Ngumoha tiene que entrar en el equipo, o puede que tenga que irse con otro centrocampista o perder a Gakpo o a Salah. Creo que al Liverpool le falta penetración y ritmo en las bandas».
- Getty Images Sport
Partidos del Liverpool 2025-26: el West Ham es el próximo rival en el calendario.
Con ese consejo resonando en sus oídos, y con el Liverpool volviendo a meterse en la lucha por terminar entre los cuatro primeros y clasificarse para la Liga de Campeones, Slot preparará a sus tropas para el partido en casa del sábado contra el West Ham, que se encuentra en peligro de descenso.
Anuncios