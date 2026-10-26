Napoli, lesiones de Badiashile y Spinazzola: el parte médico

La web oficial del Napoli informa en un comunicado sobre el estado físico de Badiashile y Spinazzola, que se lesionaron en el partido del sábado por la noche contra la Roma.





Benoit Badiashile se ha sometido hoy a pruebas médicas en el Pineta Grande Hospital, que han revelado una lesión por distensión de grado medio en el recto femoral derecho.





En los últimos minutos del partido contra la Roma, Leonardo Spinazzola notó una molestia muscular. Las pruebas han revelado una lesión de bajo grado en el bíceps femoral del muslo derecho.