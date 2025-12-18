Napoli elimina al Milan y avanza con autoridad en la Supercoppa Italiana

El Milan tuvo sus momentos en la primera mitad ante un Napoli que se mostró cómodo esperando con paciencia. Sin embargo, I Partenopei fueron los primeros en golpear, y lo hicieron apenas instantes después de que el conjunto rossonero desaprovechara una ocasión clara en el área rival. Tras recibir por la banda izquierda, el centro de Rasmus Højlund fue desviado por Mike Maignan; para su mala fortuna, el balón quedó servido a David Neres, que reaccionó con rapidez para empujarla al fondo de la red y abrir el marcador al minuto 39.

Højlund volvió a ser protagonista en el segundo tanto del Napoli al 63’, aunque esta vez como goleador. El delantero, cedido por el Manchester United, culminó una asistencia de Leonardo Spinazzola y dejó prácticamente sentenciado el encuentro.

El ingreso de Luka Modrić poco después despertó los aplausos del público en Arabia Saudita, pero resultó insuficiente para cambiar el rumbo del partido. Napoli, por su parte, espera rival en la final, que saldrá del duelo entre Bologna e Inter, programado para el viernes.