'Nada estaba saliendo bien' - El ex del Barcelona Vitor Roque está pasando por la 'mejor fase' de su vida tras recibir la convocatoria de Brasil de Carlo Ancelotti
De prodigio a presión: la lucha de Roque en el Barcelona
Cuando Roque fichó por el Barcelona en julio de 2023 por 35 millones de euros, fue aclamado como el próximo gran delantero de Brasil. Recién salido de marcar 15 goles con Athletico Paranaense y de un destacado Campeonato Sub-20, las expectativas eran altísimas. Pero el sueño rápidamente se agrió. Incorporado al equipo a mitad de temporada por insistencia del entonces entrenador Xavi, Roque luchó por adaptarse a las intensas exigencias del club, logrando solo dos goles en 16 apariciones.
La llegada en enero resultó inoportuna, como admitió más tarde el director deportivo del Barcelona, Deco, dejando al adolescente abrumado por la presión, las barreras idiomáticas y la rigidez táctica. Una cesión al Real Betis en 2024 ofreció poco alivio, y a principios de 2025, Roque parecía ser otro talento sudamericano que había volado demasiado cerca del sol europeo.
Ahora protagonizando para Palmeiras, Roque ha redescubierto su confianza y forma al marcar 19 goles en todas las competiciones en 2025. Sus actuaciones han impulsado la carga por el título de Palmeiras y le han valido una merecida convocatoria a la selección brasileña por Carlo Ancelotti. De las dudas y la decepción a la convocatoria nacional, el resurgimiento de Roque marca una de las recuperaciones más impresionantes de la temporada.
"Siempre digo que el fútbol es muy rápido. Hace seis meses, nada iba bien, y hoy, gracias a Dios, estoy muy feliz. Palmeiras me ayudó de una manera extraordinaria; volví a jugar el fútbol que siempre solía jugar, y, gracias a Dios, las cosas están fluyendo, que es lo más importante," dijo Roque después de recibir su primera convocatoria nacional.
- Getty Images Sport
Unirse a Palmeiras y el punto de inflexión
Rechazando una oferta lucrativa de Al-Hilal, Roque regresó a Brasil con Palmeiras en febrero. Al principio, no fue fácil: 900 minutos sin un gol pusieron a prueba su confianza. Pero Palmeiras lo apoyó, y poco a poco, los goles comenzaron a llegar. Con 19 goles en 2025 en todas las competiciones, incluyendo 15 en el Brasileirao, se ha convertido en uno de los delanteros más letales de la liga.
Su impacto ha sido inmediato, llevando al Palmeiras a la cima de la tabla de la Serie A con 65 puntos, justo por delante de Flamengo. Además, su doblete contra Santos y un gol crucial en la semifinal de la Copa Libertadores contra River Plate demostraron su capacidad para rendir en momentos importantes. Está entre los tres máximos goleadores de la liga, solo por detrás de Giorgian de Arrascaeta y Kaio Jorge, ambos con 17 goles.
Para Roque, esta es una redención no solo en estadísticas, sino también en mentalidad. “Es una de las mejores etapas de mi vida”, dijo a los periodistas. “Llego a la selección con los pies en la tierra, trabajando con humildad. Primero en Palmeiras y luego también allí”. Su química con compañeros como Flaco López y Raphael Veiga ha sido clave; el trío ha combinado para 38 goles en todas las competiciones esta temporada.
Un regreso nacional y un creciente interés europeo
La decisión de Ancelotti de incluir a Roque en la selección de Brasil para los amistosos contra Senegal y Túnez marca un nuevo capítulo en su joven carrera. El exinternacional brasileño, Rivaldo, admitió que estaba sorprendido pero impresionado: “También me sorprendió el hecho de que trajera a Vitor Roque del Palmeiras, quien ha estado jugando bien durante algunos partidos. Comenzó con algunas dificultades, pero ahora está en buena forma y es una buena oportunidad para él. El entrenador todavía está probando algunos jugadores; incluso esperaba que no hubiera más de estas pruebas, pero creo que ya tiene el grupo central formado para la Copa del Mundo.”
El enfoque de Ancelotti en la plantilla de Brasil se ha centrado en mezclar estrellas consolidadas como Vinicius Jr. y Rodrygo con jugadores emergentes del fútbol doméstico que pueden aportar hambre y ritmo del Brasileirao. La selección de Roque encaja perfectamente en esa estrategia.
"Veo que Ancelotti está comenzando a formar el equipo nacional. Ciertamente ya tiene una base de jugadores para la Copa del Mundo. Por supuesto, está haciendo algunas pruebas con atletas que se destacan en el Campeonato Brasileño. Me gustó mucho la convocatoria de Fabrício Bruno, del Cruzeiro, incluso después del error contra Japón. Es una buena actitud y muestra que el entrenador tiene buen corazón y confía en él. Muchos criticaron al jugador, ni siquiera debería tener esperanzas de ser convocado, y Ancelotti demostró que cree en él, que no solo mira el error, sino todo lo que el atleta ha hecho bien en su carrera," explicó Rivaldo en una interacción con Betfair.
Mientras tanto, el resurgimiento de Roque no ha pasado desapercibido en el extranjero. Su agente, Andre Cury, confirmó que los clubes de la Premier League ya están preparando ofertas. Según informes, el Manchester United lidera la carrera, con Chelsea y Tottenham también monitoreando al delantero de 20 años. El Barcelona, que retuvo una cláusula de venta del 20% al venderlo al Palmeiras, podría recibir alrededor de 10 millones de euros si se concreta un acuerdo.
- Getty Images Sport
Un regreso que podría remodelar el futuro de Roque
Por ahora, el enfoque de Roque sigue firmemente en Palmeiras y Brasil. Sus goles han encaminado al club hacia otro título de liga y profundamente en la campaña de la Libertadores, y su convocatoria a la selección nacional podría allanar el camino para un lugar en los planes de Ancelotti para el Mundial de 2026. Su primera tarea es impresionar al entrenador de Brasil para tener oportunidades continuas, ya que Brasil se enfrenta a Senegal el 15 de noviembre y luego a Túnez el 19 de noviembre.
Los goles y contribuciones en estos partidos pueden ser cruciales para continuar siendo convocado a la selección nacional y tener un lugar titular en el Mundial del próximo año.