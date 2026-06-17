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Jochen Tittmar

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«Muy, muy difícil de aceptar»: Thomas Müller tiene una interesante sospecha sobre Thomas Tuchel

World Cup
Inglaterra
T. Tuchel

Thomas Tuchel, que debutará en el Mundial con Inglaterra, ha recibido algunas críticas. Ahora, Thomas Müller duda sobre la aceptación del seleccionador alemán en el Reino Unido.

Al margen del partido del Mundial entre Francia y Senegal (3-1), Müller comentó en Magenta TV sobre la relación de los aficionados ingleses con su seleccionador alemán: «Tengo la sensación de que tienen la situación muy bien controlada. Quizá no tal y como se imagina cualquier inglés. Creo que para los ingleses es muy difícil aceptar que haya un alemán en el banquillo».

  • Müller añadió que, según conversaciones con contactos ingleses, algunos aficionados consideran que la ansiada Copa del Mundo perdería valor por tener un alemán en el banquillo. 

    Sin embargo, Tuchel apenas ha dado motivos para las críticas: en la fase de clasificación llevó a los Three Lions a terminar invictos y con pleno de puntos.

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  • England World Cup 2026 Media ActivityGetty Images Sport

    Müller defiende la plantilla de Tuchel

    La convocatoria del exentrenador del Bayern generó revuelo antes del torneo. Sorprendió la ausencia de estrellas como Phil Foden o Trent Alexander-Arnold. 

    Sin embargo, Müller entiende las razones y defiende a su exentrenador: «A primera vista parece extraño. Se trata de un torneo y hay que valorar todo lo que eso implica. Habrá jugadores con pocos minutos y otros necesarios para momentos concretos».

  • Müller: Tuchel ha aprendido de la historia

    Müller asegura que la ausencia de figuras destacadas se debe a los errores del pasado. «Los jugadores de la generación anterior lo dijeron claro: no nos llevábamos bien, todos nos creíamos demasiado importantes», recordó el jugador de 37 años.

    Tuchel lo ha entendido y, al hacer la convocatoria, priorizó las jerarquías internas sobre el carisma individual. «Creo que ha intentado convocar una plantilla con todas las piezas necesarias para proclamarse campeón del mundo, no solo para contentar a patrocinadores y estrellas», explicó Müller.

  • England MD-1 Training and Press ConferenceGetty Images Sport

    Resumen de la convocatoria de la selección inglesa

    Sección de equipoNombre
    PorteroJordan Pickford
    PorteroDean Henderson
    PorteroJames Trafford
    DefensaMarc Guehi
    DefensaDan Burn
    DefensaEzri Konsa
    DefensaReece James
    DefensaNico O'Reilly
    DefensaJarell Quansah
    DefensaTino Livramento
    DefensaJohn Stones
    DefensaDjed Spence
    CentrocampistaJude Bellingham
    CentrocampistaDeclan Rice
    CentrocampistaKobbie Mainoo
    CentrocampistaEberechi Eze
    CentrocampistaMorgan Rogers
    CentrocampistaJordan Henderson
    CentrocampistaElliot Anderson
    DelanteroHarry Kane
    DelanteroBukayo Saka
    DelanteroAnthony Gordon
    DelanteroOllie Watkins
    DelanteroMarcus Rashford
    DelanteroNoni Madueke
    DelanteroIvan Toney
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