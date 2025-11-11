Getty Images Sport
'Muy extraño' - Lionel Messi lamenta el sorpresivo retiro de Jordi Alba
Messi no esperaba que Jordi Alba se retirara
La noticia de que Sergio Busquets, a sus 37 años, planea retirarse al término de la participación del Inter Miami en los playoffs de la MLS no tomó por sorpresa a Lionel Messi. Ambos ya habían hablado del tema antes de que se hiciera oficial. Sin embargo, el caso de Jordi Alba, de 36 años, fue distinto: no había mencionado nada antes de anunciar también su decisión de poner fin a su carrera este año.
Durante un reciente viaje a Barcelona, Messi declaró al diario SPORT que será “muy extraño” jugar sin ninguno de ellos en su equipo, después de tantos años compartiendo vestuario.
Los retiros de Busquets y Alba son 'una pena' para Messi
“La verdad es que fue muy extraño, especialmente lo de Jordi, porque no lo esperábamos. Con Busi ya habíamos hablado más del tema; él lo venía pensando y analizando. Pero lo de Jordi fue de un día para otro. No lo esperábamos”, explicó Messi. “Un día nos sorprendió en el vestuario y nos dijo que iba a anunciar su retiro, sin haberlo mencionado ni discutido antes. Fue algo totalmente repentino y nos tomó por sorpresa.”
El trío se unió al Inter Miami en 2023 y desempeñó un papel clave en transformar al joven club en uno de los grandes de la Major League Soccer. La conquista de la Leagues Cup 2023 y del Supporters’ Shield podrían verse superadas si logran coronarse con la MLS Cup 2025 el próximo mes.
“Es una pena, porque más allá de lo que compartimos en la cancha, somos amigos”, continuó Messi. “Empezamos juntos este desafío de venir a Miami desde el principio. Pero también sabemos que el tiempo pasa, y el final se acerca para todos. Somos de la misma generación, hicimos toda nuestra carrera juntos, y poder compartir estos últimos años ha sido algo muy lindo.”
La historia compartida de Messi, Busquets y Alba
Messi creció futbolísticamente junto a Busquets y Alba en el Barcelona. Solo dos años separan al trío: Jordi Alba, nacido en Cataluña, fue el primero en unirse a La Masia en 1998. Messi llegó desde Argentina en 2000 y, aunque Alba fue liberado en 2005 antes de consolidarse como profesional en el Valencia, ese mismo año se incorporó Busquets, quien permanecería en el club durante los siguientes 18 años. Alba regresó al Barça en 2012, ya convertido en una figura de LaLiga y de la selección española. Los tres se despidieron del club como auténticas leyendas al final de la temporada 2022-23 y, desde entonces, han compartido dos años y medio más juntos en la MLS.
Messi no tiene planes de retirarse
A diferencia de sus compañeros, Messi no tiene planes de retirarse por ahora. Recientemente firmó un nuevo contrato por tres años, hasta 2028, que llevará al ocho veces ganador del Balón de Oro más allá de su 41º cumpleaños. Por el momento, está satisfecho con su rendimiento y no ve motivos para poner fin a su carrera.
“Estoy feliz con cómo han ido estos años. Mientras me sienta bien físicamente y pueda rendir en el campo, voy a seguir compitiendo, intentando ganar y dando siempre lo mejor de mí”, comentó a SPORT. “El día que vea que no estoy a la altura físicamente, que me cuesta dentro del campo o que ya no lo disfruto, ese será el momento de dejarlo. Pero ahora mismo lo estoy disfrutando y me siento bien.”
Una retirada de Messi del fútbol internacional después del Mundial 2026 parece mucho más probable, ya que es difícil imaginarlo compitiendo en 2030, especialmente tras haber conquistado todos los títulos posibles con Argentina.
