Los seis partidos se emitirán en abierto por Rai 1, dentro del compromiso de la cadena estatal de retransmitir encuentros entre las 18:40 y las 02:00, con conexiones pre y pospartido y análisis detallados. Además, la Rai ofrecerá los momentos destacados de los partidos exclusivos de DAZN.





Estos son los encuentros que solo se verán en Italia a través de DAZN:





Alemania-Paraguay - 29 de junio de 2026, 22:30





Países Bajos-Marruecos - 30 de junio de 2026, 03:00





Costa de Marfil-Noruega: 30 de junio de 2026, 19:00 h en Dallas





México-Ecuador: 1 de julio de 2026, 03:00 h, Ciudad de México





Inglaterra - República Democrática del Congo - 1 de julio de 2026, 18:00 h en Atlanta





Estados Unidos - Bosnia - 2 de julio de 2026, 02:00, San Francisco





Portugal-Croacia: 3 de julio de 2026, 01:00 h, Toronto





Suiza-Argelia - 3 de julio de 2026, 05:00, Vancouver





Australia-Egipto - 3 de julio de 2026, 20:00 h, Dallas





Colombia-Ghana - 4 de julio de 2026, 03:30, Kansas City