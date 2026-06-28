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Mundial 2026: ¿qué partidos de octavos de final transmitirá en vivo la Rai?

World Cup

La televisión estatal retransmitirá 6 partidos en Rai 1; los otros 10 solo se podrán ver en DAZN.

De los 35 partidos que la Rai transmitirá en 2026 —todos también en directo por DAZN, única cadena italiana con los derechos—, 6 corresponderán a los octavos de final, que arrancan el 28 de junio con Sudáfrica-Canadá. Tras los 17 encuentros de la fase de grupos, este es el calendario de la primera ronda eliminatoria.

  • LOS PARTIDOS EN RAI UNO

    Domingo 28 de junio, 21:00: SUDÁFRICA-CANADÁ


    Lunes 29 de junio, 19:00: BRASIL-JAPÓN


    Martes 30 de junio, 23:00: FRANCIA-SUECIA


    Miércoles 1 de julio, 22:00: BÉLGICA-SENEGAL


    Jueves 2 de julio, 21:00: ESPAÑA - AUSTRIA


    Sábado 4 de julio, 20:00: ARGENTINA-CABO VERDE

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  • TODOS LOS DEMÁS PARTIDOS EN DAZN

    Los seis partidos se emitirán en abierto por Rai 1, dentro del compromiso de la cadena estatal de retransmitir encuentros entre las 18:40 y las 02:00, con conexiones pre y pospartido y análisis detallados. Además, la Rai ofrecerá los momentos destacados de los partidos exclusivos de DAZN.


    Estos son los encuentros que solo se verán en Italia a través de DAZN:


    Alemania-Paraguay - 29 de junio de 2026, 22:30


    Países Bajos-Marruecos - 30 de junio de 2026, 03:00


    Costa de Marfil-Noruega: 30 de junio de 2026, 19:00 h en Dallas


    México-Ecuador: 1 de julio de 2026, 03:00 h, Ciudad de México


    Inglaterra - República Democrática del Congo - 1 de julio de 2026, 18:00 h en Atlanta


    Estados Unidos - Bosnia - 2 de julio de 2026, 02:00, San Francisco


    Portugal-Croacia: 3 de julio de 2026, 01:00 h, Toronto


    Suiza-Argelia - 3 de julio de 2026, 05:00, Vancouver


    Australia-Egipto - 3 de julio de 2026, 20:00 h, Dallas


    Colombia-Ghana - 4 de julio de 2026, 03:30, Kansas City