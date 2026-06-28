De los 35 partidos que la Rai transmitirá en 2026 —todos también en directo por DAZN, única cadena italiana con los derechos—, 6 corresponderán a los octavos de final, que arrancan el 28 de junio con Sudáfrica-Canadá. Tras los 17 encuentros de la fase de grupos, este es el calendario de la primera ronda eliminatoria.
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Mundial 2026: ¿qué partidos de octavos de final transmitirá en vivo la Rai?
LOS PARTIDOS EN RAI UNO
Domingo 28 de junio, 21:00: SUDÁFRICA-CANADÁ
Lunes 29 de junio, 19:00: BRASIL-JAPÓN
Martes 30 de junio, 23:00: FRANCIA-SUECIA
Miércoles 1 de julio, 22:00: BÉLGICA-SENEGAL
Jueves 2 de julio, 21:00: ESPAÑA - AUSTRIA
Sábado 4 de julio, 20:00: ARGENTINA-CABO VERDE
TODOS LOS DEMÁS PARTIDOS EN DAZN
Los seis partidos se emitirán en abierto por Rai 1, dentro del compromiso de la cadena estatal de retransmitir encuentros entre las 18:40 y las 02:00, con conexiones pre y pospartido y análisis detallados. Además, la Rai ofrecerá los momentos destacados de los partidos exclusivos de DAZN.
Estos son los encuentros que solo se verán en Italia a través de DAZN:
Alemania-Paraguay - 29 de junio de 2026, 22:30
Países Bajos-Marruecos - 30 de junio de 2026, 03:00
Costa de Marfil-Noruega: 30 de junio de 2026, 19:00 h en Dallas
México-Ecuador: 1 de julio de 2026, 03:00 h, Ciudad de México
Inglaterra - República Democrática del Congo - 1 de julio de 2026, 18:00 h en Atlanta
Estados Unidos - Bosnia - 2 de julio de 2026, 02:00, San Francisco
Portugal-Croacia: 3 de julio de 2026, 01:00 h, Toronto
Suiza-Argelia - 3 de julio de 2026, 05:00, Vancouver
Australia-Egipto - 3 de julio de 2026, 20:00 h, Dallas
Colombia-Ghana - 4 de julio de 2026, 03:30, Kansas City