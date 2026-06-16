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Kylian Mbappe France 2026Getty Images

Traducido por

Mundial 2026, Francia-Senegal EN DIRECTO

Francia vs Senegal
Francia
Senegal
World Cup

Sigue con nosotros EN DIRECTO la primera jornada del Mundial de 2026.

Mundial de 2026

Francia-Senegal

Goleadores:


El segundo gran favorito al título debuta en elMundial 2026. Tras el tropiezo de España ante Cabo Verde y a la espera del debut de Argentina, campeona vigente, que esta noche a las 3:00 (hora italiana) se mide a Argelia, le toca el turno a Francia, subcampeona de Didier Deschamps, que inaugurará su torneo a las 21:00 en la primera jornada del Grupo I. En ese mismo grupo, Noruega, con Haaland, e Irak jugarán a medianoche. Cita para Mbappé, Olise y compañía en el Meadowlands Stadium de East Rutherford, en un duelo nunca trivial contra el Senegal de Pape Thiaw y Sadio Mané, con el recuerdo de 2002, cuando los Leones de la Teranga sorprendieron a los entonces campeones. Los franceses, sin embargo, necesitan los tres puntos para encabezar un grupo complicado.







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  • EL MARCADOR:

    Francia-Senegal

    Goleadores:


    FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández; Rabiot, Tchouamenì; Olise, Dembelé, Doué; Mbappé. Entrenador: Deschamps


    SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; Niakhatye, Diatta, Koulibaly, M. Diouf; Gana Gueye, Camara, Pape Gueye; Mané, Jackson, I. Sarr. Entrenador: Pape Thiaw


    Goleadores:

    Amonestados:

    Expulsados
    Asistencias:

    Árbitro: Faghani (IRN)

World Cup
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