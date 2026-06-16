Mundial 2026, Francia-Senegal EN DIRECTO

Mundial de 2026

Francia-Senegal

Goleadores:





El segundo gran favorito al título debuta en elMundial 2026. Tras el tropiezo de España ante Cabo Verde y a la espera del debut de Argentina, campeona vigente, que esta noche a las 3:00 (hora italiana) se mide a Argelia, le toca el turno a Francia, subcampeona de Didier Deschamps, que inaugurará su torneo a las 21:00 en la primera jornada del Grupo I. En ese mismo grupo, Noruega, con Haaland, e Irak jugarán a medianoche. Cita para Mbappé, Olise y compañía en el Meadowlands Stadium de East Rutherford, en un duelo nunca trivial contra el Senegal de Pape Thiaw y Sadio Mané, con el recuerdo de 2002, cuando los Leones de la Teranga sorprendieron a los entonces campeones. Los franceses, sin embargo, necesitan los tres puntos para encabezar un grupo complicado.























