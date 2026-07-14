Mundial 2026: Francia-España EN DIRECTO

Mundial 2026





Francia-España

Goleadores:









La primera semifinal del Mundial 2026 enfrenta a: A las 21:00, Francia y España se verán las caras en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El ganador avanzará a la final del domingo 19 en el MetLife de East Rutherford, Nueva York,donde espera elvencedor del duelo Argentina-Inglaterra.





Los Bleus de Didier Deschamps llegan tras seis triunfos consecutivos y sin encajar gol en la fase eliminatoria: el 2-0 a Marruecos confirmó la solidez de un equipo que ha marcado 16 tantos y busca su tercera final seguida, liderado por Kylian Mbappé, gran protagonista del torneo. Con 8 goles en seis partidos, iguala a Lionel Messi. Un tanto ante España le subiría a 21 dianas en Mundiales, emparejándolo con el argentino en la lista histórica.





La vigente campeona de Europa llega con un balance casi perfecto: tras empatar sorpresivamente con Cabo Verde en la fase de grupos, el equipo de Luis de la Fuente recuperó ritmo y confianza al eliminar a Austria, Portugal y Bélgica. Se espera que Lamine Yamal, autor de tres goles en sus dos duelos previos ante los Bleus, vuelva a brillar.





No es la primera vez que se cruzan en una fase decisiva: España ganó 2-1 la semifinal de la Euro 2024 y 5-4 la final de la Liga de Naciones 2025, aunque en Mundiales su último duelo fue en octavos de 2006, con victoria francesa 3-1.















