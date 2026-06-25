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Mundial 2026: Ecuador-Alemania EN DIRECTO

Ecuador vs Alemania
Ecuador
Alemania
World Cup

Sigue con nosotros EN DIRECTO la tercera jornada del Mundial.

Tercera jornada del Mundial 2026

Alemania-Ecuador

Goleadores:


La Alemania de Julian Nagelsmann jugará a las 22:00 en la tercera jornada del Grupo E ante Ecuador, dirigida por Sebastián Beccacece, en el Meadowlands Stadium de East Rutherford, Nueva York. Los alemanes, ya clasificados tras vencer a Curazao y Costa de Marfil, Ambos ya están en octavos como primeros y jugarán el lunes 29 a las 22:30 contra el tercer clasificado. Ecuador necesita ganar para superar a Costa de Marfil o, al menos, llegar a cuatro puntos y aspirar a la repesca.




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  • EL MARCADOR:

    Ecuador-Alemania

    Goleadores:

    ECUADOR (4-4-2): H. Galindez; J. Ordoñez, W. Pacho, A. Franco, P. Hincapié; P. Vite, M. Caicedo, P. Estupiñán; G. Plata, Enner Valencia. DT: Beccacece.


    ALEMANIA (4-2-3-1): M. Neuer; D. Raum, A. Rüdiger, J. Tah, J. Kimmich; L. Goretzka, A. Stiller; F. Wirtz, D. Undav, J. Leweling; N. Woltemade. Seleccionador: Nagelsmann.


    Amonestados:

    Expulsados:

    Asistencias:

    Árbitro: Minch (CIN)


World Cup
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