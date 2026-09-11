La derrota en el estadio del Real Betis afectó a algunos de los planes del Real Madrid durante el inicio de LaLiga.

El entrenador José Mourinho pretendía llegar al primer parón internacional de la temporada con el mayor número posible de puntos, es decir, 21 de 21, con el fin de ganar confianza al mismo tiempo que se construía el equipo, además de presionar al Barcelona.

Sin embargo, el tropiezo ante el Real Betis supuso un golpe evidente para el objetivo de Mourinho, y de repente, tras apenas 4 jornadas, el Real Madrid quedó a 3 puntos del Barcelona, líder de la clasificación.

El diario AS señaló que Mourinho no ha renunciado a su empeño, sino todo lo contrario; la importancia de sumar el mayor número posible de puntos antes del parón internacional se ha vuelto mayor que nunca, algo que ha transmitido a los jugadores.

Hay 9 puntos en juego antes del parón internacional, y Mourinho es plenamente consciente de que debe conseguirlos todos para mantener la fortaleza del conjunto merengue en la lucha de la temporada.

Antes del enfrentamiento ante el Real Betis, de cuya dificultad ya había advertido, Mourinho explicó su opinión sobre LaLiga afirmando: «Aquí hay una presión constante para ganar siempre. En Francia o en Alemania, los candidatos saben que serán campeones cada año. Aquí no. Y esa presión conlleva un gran riesgo».

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