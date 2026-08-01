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Mourinho traza un plan especial para proteger a la estrella del Real Madrid

Primera División
Real Madrid
J. Mourinho
Antonio Rüdiger
España

El Real Madrid comenzó el mes de agosto con el objetivo puesto en llegar al arranque de LaLiga en las mejores condiciones físicas posibles, por lo que José Mourinho y su cuerpo técnico prestan una enorme atención a todos los detalles, algo que se reflejó con claridad en el amistoso ante la Fiorentina, así como en la lista de jugadores convocados para el partido.

El técnico portugués anunció la convocatoria sin ningún central del primer equipo, ya que Dean Huijsen sufre algunas molestias, mientras que Antonio Rüdiger se quedó en Madrid como medida de precaución.

El defensa alemán no viajó a Austria, pese a que regresó a los entrenamientos el mismo día en que volvió Endrick, quien sí se desplazó con el equipo, algo que provocó numerosos comentarios entre la afición del Real Madrid.

La cadena "Defensa Central", cercana al Real Madrid, señaló que el conjunto merengue quiere preservar a Rüdiger evitando sobrecargar sus rodillas, que ya sufrieron problemas anteriormente, para que pueda rendir a su mejor nivel en los partidos en los que Mourinho considere necesaria su presencia.

Por este motivo, el defensa alemán y el técnico portugués han acordado afrontar una pretemporada tranquila, sin arriesgar, limitándose a participar únicamente los minutos necesarios, teniendo en cuenta que no disputará 60 partidos esta temporada, especialmente tras la incorporación de Ibrahima Konaté.

Esto explica también la presión que ejerce Mourinho sobre la dirección del Real Madrid para fichar a un nuevo central, aunque el asunto dependerá de lo que suceda con Raúl Asencio, que sufrió una lesión hace unos días y no volverá a los terrenos de juego antes de septiembre.

  • Rudiger(C)Getty Images

    Elemento clave en la línea defensiva

    Tras la marcha de David Alaba, Antonio Rüdiger se ha convertido en el defensa con más experiencia del Real Madrid, y por ello el cuerpo técnico considera que su papel debe ser influyente tanto dentro como fuera del campo. 

    Por este motivo, se tratará a Rüdiger con mucha cautela durante los próximos meses, para que llegue en las mejores condiciones a las fases decisivas de la temporada.

    Este enfoque resulta comprensible teniendo en cuenta la edad del jugador y su historial de lesiones. Además, el propio Rüdiger se muestra muy colaborador, consciente de su importancia dentro del equipo, así como de su gran satisfacción por trabajar bajo la dirección de José Mourinho, algo a lo que ya había hecho referencia durante el último Mundial.

    Rüdiger declaró entonces al periodista Sergio Kiranti, de la cadena DAZN: «No puedo decir mucho, pero sí puedo confirmar que estoy muy ilusionado».

    Y añadió: «Por fin tendré la oportunidad de jugar bajo la dirección de Mourinho. En el pasado hubo muchas conversaciones con él, pero por alguna razón nunca llegó a materializarse. Por eso ahora estoy más contento de darle la bienvenida con nosotros».

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