El Real Madrid comenzó el mes de agosto con el objetivo puesto en llegar al arranque de LaLiga en las mejores condiciones físicas posibles, por lo que José Mourinho y su cuerpo técnico prestan una enorme atención a todos los detalles, algo que se reflejó con claridad en el amistoso ante la Fiorentina, así como en la lista de jugadores convocados para el partido.

El técnico portugués anunció la convocatoria sin ningún central del primer equipo, ya que Dean Huijsen sufre algunas molestias, mientras que Antonio Rüdiger se quedó en Madrid como medida de precaución.

El defensa alemán no viajó a Austria, pese a que regresó a los entrenamientos el mismo día en que volvió Endrick, quien sí se desplazó con el equipo, algo que provocó numerosos comentarios entre la afición del Real Madrid.

La cadena "Defensa Central", cercana al Real Madrid, señaló que el conjunto merengue quiere preservar a Rüdiger evitando sobrecargar sus rodillas, que ya sufrieron problemas anteriormente, para que pueda rendir a su mejor nivel en los partidos en los que Mourinho considere necesaria su presencia.

Por este motivo, el defensa alemán y el técnico portugués han acordado afrontar una pretemporada tranquila, sin arriesgar, limitándose a participar únicamente los minutos necesarios, teniendo en cuenta que no disputará 60 partidos esta temporada, especialmente tras la incorporación de Ibrahima Konaté.

Esto explica también la presión que ejerce Mourinho sobre la dirección del Real Madrid para fichar a un nuevo central, aunque el asunto dependerá de lo que suceda con Raúl Asencio, que sufrió una lesión hace unos días y no volverá a los terrenos de juego antes de septiembre.