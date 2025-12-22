Morgan Rogers sigue causando estragos mientras los abucheos del Bernabéu se dirigen a Vinicius Jr: Ganadores y perdedores de la acción europea del fin de semana

Aparte de Erling Haaland, ¿hay en este momento algún jugador de la Premier League que esté produciendo mejores actuaciones que Morgan Rogers? Sin duda, el centrocampista del Aston Villa se ha catapultado a la conversación por el Jugador del Año con una racha de forma que le ha visto marcar seis goles en sus últimos seis partidos de liga para los sorpresivos aspirantes al título de Unai Emery.

Su doblete para vencer al Manchester United el domingo también fue absolutamente sublime. Después de marcar impresionantes goles de knuckleball contra el Leeds United y el West Ham en las últimas semanas, Rogers demostró que también es capaz de realizar espectaculares tiros curvos con el interior de su pie derecho con sus magníficas definiciones en Villa Park. Su gol de apertura, anotado desde 25 metros después de que controló un balón largo y dejó atrás a Leny Yoro, mostró la confianza con la que el ex estrella juvenil de la academia del Manchester City está jugando en este momento.

"Estoy tan, tan feliz porque es un luchador", dijo Emery sobre su goleador. "Es un buen chico, muy buen chico. Su compromiso con el Aston Villa es enorme, y su actitud cada día es realmente fantástica."

La última exhibición de Rogers se produjo menos de 24 horas después de que Jude Bellingham anotara para el Real Madrid en su victoria sobre el Sevilla, y el debate sobre quién debería comenzar como el No.10 de Inglaterra en la Copa del Mundo se va a intensificar si ambos jugadores continúan produciendo al nivel actual. En este momento, es difícil argumentar en contra de que Rogers obtenga el visto bueno contra Croacia en Dallas en el debut de los Tres Leones.