Los Villans en las últimas horas han aprovechado el fracaso de la operación Zion Suzuki entre Parma y Paris Saint Germain (falta de acuerdo sobre la gestión en los próximos años, incluida la posible cesión a la Juventus) y han presentado a los emilianos una nueva oferta de 30 millones más 5 en bonus que está a punto de ser aceptada, y ahí es donde la Juventus ha vuelto a tener esperanzas por el Dibu.