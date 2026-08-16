¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
cm suzuki psg
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Moretto: Suzuki al Aston Villa, negociación cerrada

Z. Suzuki
Fichajes
Aston Villa
Parma Calcio 1913

El portero japonés, a un paso del Aston Villa


«Negociación cerrada por Zion Suzuki al Aston Villa». Lo escribe en XMatteo Moretto. El Aston Villa cierra así el fichaje del portero japonés del Parma, un movimiento que al mismo tiempo acerca el traspaso del Dibu Emiliano Martínez a la Juventus.

  • Los Villans en las últimas horas han aprovechado el fracaso de la operación Zion Suzuki entre Parma y Paris Saint Germain (falta de acuerdo sobre la gestión en los próximos años, incluida la posible cesión a la Juventus) y han presentado a los emilianos una nueva oferta de 30 millones más 5 en bonus que está a punto de ser aceptada, y ahí es donde la Juventus ha vuelto a tener esperanzas por el Dibu.

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Premier League
Brighton crest
Brighton
BHA
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL