Moretto - Giuntoli busca equipo: Gasperini lo valora, pero tiene ofertas de la Premier

La Roma actual se mueve entre las exigencias de Gian Piero Gasperini y las decisiones tomadas por Frederic Massara, pero al final de la temporada esta dicotomía podría romperse.





Desde hace unos días, tal y como ha informado Matteo Moretto a través del canal de YouTube de Fabrizio Romano, está empezando a circular con fuerza el nombre de Cristiano Giuntoli, exdirector deportivo de la Juventus y el Nápoles, como firme candidato para el puesto de responsable del área deportiva del club giallorosso.





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