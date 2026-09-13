¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
US Lecce v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Monza, Juric: «El Lecce no ha tirado nunca a puerta»

Monza
I. Juric

El técnico del Monza analiza la derrota en el campo del Lecce

Ivan Juric, entrenador del Monza, habla en rueda de prensa tras la derrota de su equipo por 3-2 en el campo del Lecce: "Defensivamente no concedimos nada, el Lecce no tiró nunca a puerta. Encajamos tres goles con ligereza, pero el fútbol es así. El equipo es joven y dinámico, juega bien al fútbol, pero si no se vuelve más agresivo no llegará lejos".

  • "El equipo juega un fútbol muy bueno, también lo hemos demostrado hoy. Estamos pagando los errores individuales, pero el fútbol es así. Las estadísticas cuentan poco, si subimos el nivel podemos mejorar", añade Juric, tal y como recoge Alfredo Pedullà. "Ellos tenían agresividad al atacar en las jugadas a balón parado y nosotros poca agresividad para defender. Hemos creado mucho, Falcone hizo grandes paradas más allá del error. La fase defensiva la hacemos muy bien, no recuerdo paradas de nuestro portero. Trabajaremos en determinadas situaciones. En la primera parte tuvimos seis grandes ocasiones de gol".


    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie A
Monza crest
Monza
MON
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS