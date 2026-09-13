Ivan Juric, entrenador del Monza, habla en rueda de prensa tras la derrota de su equipo por 3-2 en el campo del Lecce: "Defensivamente no concedimos nada, el Lecce no tiró nunca a puerta. Encajamos tres goles con ligereza, pero el fútbol es así. El equipo es joven y dinámico, juega bien al fútbol, pero si no se vuelve más agresivo no llegará lejos".
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Monza, Juric: «El Lecce no ha tirado nunca a puerta»
"El equipo juega un fútbol muy bueno, también lo hemos demostrado hoy. Estamos pagando los errores individuales, pero el fútbol es así. Las estadísticas cuentan poco, si subimos el nivel podemos mejorar", añade Juric, tal y como recoge Alfredo Pedullà. "Ellos tenían agresividad al atacar en las jugadas a balón parado y nosotros poca agresividad para defender. Hemos creado mucho, Falcone hizo grandes paradas más allá del error. La fase defensiva la hacemos muy bien, no recuerdo paradas de nuestro portero. Trabajaremos en determinadas situaciones. En la primera parte tuvimos seis grandes ocasiones de gol".
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