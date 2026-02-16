Mohamed Salah y Trent Alexander-Arnold vuelven a demostrar su clase, mientras que el Lens sugiere que puede arrebatarle el título de la Ligue 1 al PSG: ganadores y perdedores del fin de semana futbolístico en Europa

El tiempo que le queda a Mohamed Salah como jugador del Liverpool se acorta cada día más, ya que es casi seguro que «el rey egipcio» abandonará Merseyside este verano, cuando los Reds se preparan para sacar provecho de uno de sus mejores jugadores de la historia 12 meses antes de que expire su contrato. Y tras una campaña difícil hasta la fecha, Salah demostró el sábado por qué se le echará tanto de menos en Anfield.

Por tercera vez en su carrera en el Liverpool, Salah marcó un gol, dio una asistencia y provocó un penalti como parte de una actuación virtuosa para el equipo de Arne Slot, que se impuso por 3-0 al Brighton en la FA Cup gracias a los goles adicionales de Curtis Jones y Dominik Szoboszlai. Las actuaciones de Salah han dejado mucho que desear durante gran parte de la temporada, y el gol de penalti del sábado es solo su séptimo en todas las competiciones, pero demostró con una actuación enérgica que está listo para luchar por los títulos, incluso si estos resultan ser sus últimos meses como jugador del Liverpool.

«Es muy bueno tenerlo de nuevo en el marcador, pero lo que más me gusta es que marque goles, algo que casi se puede dar por hecho, pero también ayuda mucho al equipo en defensa y eso es algo muy positivo», declaró Slot tras el partido.