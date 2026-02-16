Goal.com
Mohamed Salah y Trent Alexander-Arnold vuelven a demostrar su clase, mientras que el Lens sugiere que puede arrebatarle el título de la Ligue 1 al PSG: ganadores y perdedores del fin de semana futbolístico en Europa

Aunque la Premier League se tomó una semana de descanso para dar paso a la FA Cup, hubo muchas historias que seguir en Inglaterra, mientras que las carreras por el título en el resto de Europa siguen dando muchos giros y vueltas.

Aunque los ganadores finales de la Bundesliga y la Serie A parecen cada vez más seguros, no se puede decir lo mismo de La Liga o, sorprendentemente, de la Ligue 1, mientras que quizás la mejor carrera por el título de toda Europa se está librando en Escocia tras un dramático fin de semana en la cima de la Premiership.

Pero, ¿quiénes han sido los grandes ganadores y perdedores del fin de semana en Europa? GOAL ha seleccionado cinco de cada uno...

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    GANADOR: Mohamed Salah

    El tiempo que le queda a Mohamed Salah como jugador del Liverpool se acorta cada día más, ya que es casi seguro que «el rey egipcio» abandonará Merseyside este verano, cuando los Reds se preparan para sacar provecho de uno de sus mejores jugadores de la historia 12 meses antes de que expire su contrato. Y tras una campaña difícil hasta la fecha, Salah demostró el sábado por qué se le echará tanto de menos en Anfield.

    Por tercera vez en su carrera en el Liverpool, Salah marcó un gol, dio una asistencia y provocó un penalti como parte de una actuación virtuosa para el equipo de Arne Slot, que se impuso por 3-0 al Brighton en la FA Cup gracias a los goles adicionales de Curtis Jones y Dominik Szoboszlai. Las actuaciones de Salah han dejado mucho que desear durante gran parte de la temporada, y el gol de penalti del sábado es solo su séptimo en todas las competiciones, pero demostró con una actuación enérgica que está listo para luchar por los títulos, incluso si estos resultan ser sus últimos meses como jugador del Liverpool.

    «Es muy bueno tenerlo de nuevo en el marcador, pero lo que más me gusta es que marque goles, algo que casi se puede dar por hecho, pero también ayuda mucho al equipo en defensa y eso es algo muy positivo», declaró Slot tras el partido.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SALFORDAFP

    PERDEDOR: Phil Foden

    Sin embargo, la copa no pudo proporcionar un respiro a todos. Se creía que Phil Foden estaba volviendo a su mejor nivel durante una primera mitad de temporada alentadora para el héroe local del Manchester City, pero su rendimiento desde principios de año se ha parecido más al de la temporada pasada, y ya han pasado más de dos meses desde que Foden marcó un gol en cualquier competición.

    Esperaba poner fin a esa racha el sábado, cuando fue incluido en la alineación de Pep Guardiola para recibir al Salford City, equipo de la League Two al que el aspirante al título de la Premier League venció por 8-0 en la FA Cup la temporada pasada. Sin embargo, Foden fue uno de los muchos jugadores del Man City que tuvieron dificultades para imponerse a un rival inferior, ya que los locales solo lograron una victoria por 2-0 en el Etihad Stadium.

    Foden se enfrenta a una dura lucha para ganarse un puesto en la selección inglesa para el Mundial de este verano, y con Cole Palmer en plena forma, parece que podría ser una batalla directa entre la estrella del Manchester City y Eberechi Eze por un puesto en el equipo de Thomas Tuchel. Dada la disparidad entre sus dos actuaciones contra equipos de divisiones inferiores este fin de semana, parece que Eze podría haber tomado la delantera a pesar de sus propias dificultades en la Premier League.

  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    GANADOR: Trent Alexander-Arnold

    Foden no es el único nombre conocido que necesita unos meses importantes para demostrar su valía al seleccionador de Inglaterra, Tuchel. El inicio de Trent Alexander-Arnold en el Real Madrid, marcado por las lesiones, le ha hecho caer en la jerarquía de los Tres Leones, ya que el exdefensa del Liverpool solo ha disputado 26 minutos a nivel internacional desde que Tuchel tomó las riendas a principios de 2025.

    Sin embargo, si la actuación del sábado con el Madrid en su victoria sobre la Real Sociedad se repite hasta el verano, habría que ser muy valiente para dejar a Alexander-Arnold fuera del avión que viajará a Norteamérica en junio. El lateral proporcionó una magnífica asistencia a Gonzalo García para abrir el marcador para los blancos en su victoria por 4-1 sobre un equipo que llevaba 11 partidos invicto bajo la dirección del nuevo entrenador Pellegrino Mattarazzo.

    «Me parece un chico muy inteligente, que entiende muy bien el juego y capta rápidamente lo que queremos de él», dijo el entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, sobre Alexander-Arnold tras su primera titularidad desde principios de diciembre. «No es el típico lateral que siempre va a estar en la banda, también puede jugar en el centro. Queremos que los jugadores sean capaces de intercambiar posiciones. Tenemos suerte de contar con un jugador así».

  • Rayo Vallecano de Madrid v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    PERDEDOR: Atlético de Madrid

    Hubo un tiempo en el que, ganara o perdiera, sabías lo que ibas a obtener con el Atlético de Madrid. Diego Simeone configuraba su equipo de tal manera que concedía pocas ocasiones, y aunque también creaba pocas oportunidades para sí mismo, por lo general poseía la calidad necesaria para cumplir con su cometido la mayoría de las veces.

    Cómo debe de soñar ahora «El Cholo» con aquellos días. El Atlético debería haber estado en la gloria al afrontar el partido del domingo contra el Rayo Vallecano, tras haber goleado al Barcelona por 4-0 tres días antes en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Sin embargo, la buena sensación que había en la plantilla rojiblanca se disipó con la derrota por 3-0 ante un equipo amenazado por el descenso y que actualmente se ve obligado a jugar sus partidos como local en el campo del vecino Leganés debido al estado de su propio terreno de juego.

    «No podemos perder partidos como este», se lamentó el portero Jan Oblak. «No podemos jugar así. Jugando así, será difícil competir. Los partidos no se eligen. Hay que competir en ellos al máximo nivel, y nosotros no lo estamos haciendo. El Rayo fue mucho mejor, merecimos perder».

    El Atlético ha perdido dos partidos consecutivos en La Liga, a pesar de haber ganado los dos partidos de Copa que los precedieron por un marcador global de 9-0, y las escasas esperanzas que tenía de disputar el título al Real Madrid y al Barcelona han desaparecido por completo. De hecho, el equipo de Simeone debe estar mirando nerviosamente por encima del hombro, ya que el Real Betis se encuentra ahora a solo cuatro puntos en la carrera por la clasificación para la Liga de Campeones.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-JUVENTUSAFP

    GANADOR: Inter

    En el que quizá haya sido el partido más emocionante del fin de semana, el Inter afianzó su liderazgo en la lucha por el título de la Serie A con una emocionante victoria por 3-2 sobre la Juventus el sábado. Después de que Andrea Cambiaso neutralizara su propio gol en propia puerta para empatar el partido en la primera parte, el partido dio un giro cuando Pierre Kalulu fue expulsado de forma extraña por los bianconeri poco antes del descanso por una segunda tarjeta amarilla.

    Pio Esposito parecía haber dado la victoria al Inter al volver a ponerlo por delante en el minuto 76, pero Manuel Locatelli empató para los visitantes siete minutos después. Sin embargo, el Inter se llevó la última palabra en uno de los Derbi d'Italia más controvertidos de la historia, ya que Piotr Zielinski marcó el gol de la victoria en el último minuto, lo que desató la locura en San Siro.

    «Noches como esta son las que sueñas cuando empiezas a jugar al fútbol de niño», declaró Esposito, aficionado del Inter desde pequeño, a Sky Sport Italia. «Lo máximo que podía pedir esta noche era una victoria y un gol, y los conseguí».

    La victoria situó al equipo de Cristian Chivu ocho puntos por delante del AC Milan en lo alto de la tabla, aunque los rossoneri tienen un partido menos que jugar contra el Como el miércoles, y con los partidos contra el Lecce y el Genoa, que están pasando apuros, antes del derbi de Milán del 8 de marzo, el Inter confía en ponerse en una posición que le permita prácticamente asegurar la defensa del Scudetto antes del parón internacional de marzo.

  • Como 1907 v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    PERDEDOR: Cesc Fábregas

    Si las cosas hubieran sido diferentes el verano pasado, Cesc Fábregas habría sido el entrenador del Inter, y no Chivu. El español era uno de los principales objetivos del Nerazzurri, pero decidió quedarse en el Como una temporada más, y hasta ahora le ha ido bastante bien, ya que el equipo de Fábregas ha llegado a las semifinales de la Coppa Italia y sigue luchando por terminar entre los cuatro primeros de la Serie A.

    La derrota de la Juve, junto con el empate de la Roma con el Nápoles, abrió aún más las puertas al Como, pero no supo aprovecharlo y cayó por 2-1 en casa ante una Fiorentina en apuros, con Álvaro Morata recibiendo una tarjeta roja en los últimos minutos.

    «Me molesta no haber podido ayudar a los chicos a comprender la importancia del partido. Les mostré mi experiencia como futbolista durante la semana, quizá demasiado, pero no fue suficiente», declaró Fábregas tras el partido. «La segunda parte no fue un partido de fútbol. Dejando eso de lado, el partido hay que ganarlo con la motivación y la energía adecuadas.

    Me siento mal como entrenador, porque hoy no he sido capaz de transmitir esto a mis jugadores. Quizás estaba en nuestras cabezas. Cometimos un error en nuestra actitud, tenemos que mostrar más ganas. No me gustó mucho la primera parte y, repito, la segunda parte no fue un partido de fútbol».

    La derrota deja al Como a seis puntos del cuarto clasificado, el Roma, con partidos contra el Milan y la Juve esta semana que probablemente decidirán si el objetivo europeo es realista para lo que queda de temporada.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-LENSAFP

    GANADOR: Lens

    Quizás la carrera por el título más emocionante de las cinco grandes ligas europeas sigue desarrollándose en la Ligue 1, donde los dos primeros clasificados volvieron a intercambiar sus posiciones. El sorprendente Lens vuelve a liderar la tabla, con un punto de ventaja sobre el París Saint-Germain, que cayó por 3-1 ante el Rennes el viernes.

    «Creo que tenemos que mostrar más ganas», insistió el ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, tras el último resultado decepcionante del PSG. «Tenemos que jugar para que el París Saint-Germain gane los partidos, porque si jugamos por nuestra cuenta en el campo, no funcionará, no ganaremos los títulos que queremos.

    La temporada pasada, antepusimos el club a nosotros mismos, y creo que tenemos que volver a hacerlo, especialmente en partidos como estos. Estamos en la segunda mitad de la temporada y es el París Saint-Germain el que debe ser lo primero, no los jugadores individuales. Tenemos que jugar para el club en lugar de pensar en nosotros mismos».

    El Lens tuvo que esperar menos de 24 horas para responder, y se le habría perdonado cualquier nerviosismo que hubiera mostrado en su visita al París FC. Sin embargo, el equipo de Pierre Sage no dio muestras de sentir la presión y se impuso por 5-0 en la capital francesa, manteniéndose en la lucha por ganar su primer título de liga desde 1998.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-STRASBOURGAFP

    PERDEDOR: Marsella

    Durante gran parte de la temporada, el Marsella se creyó en la lucha por el título. Sin embargo, una mala racha no solo ha hecho que el OM se quede fuera de la lucha por el título y que Roberto De Zerbi pierda su puesto, sino que ahora también ha puesto al OM en peligro de quedarse fuera de la clasificación para la Liga de Campeones.

    Por segunda vez en tres semanas, el Marsella desperdició una ventaja de dos goles en los últimos 20 minutos de un partido y terminó empatando 2-2, esta vez permitiendo que el Estrasburgo se llevara un punto del Velódromo. El OM solo ha ganado dos de sus últimos siete partidos en todas las competiciones y se encuentra a cinco puntos del Lyon, que ocupa el tercer y último puesto que da acceso automático a la Liga de Campeones de la próxima temporada.

    El director deportivo Medhi Benatia siguió a De Zerbi y abandonó el club tras el empate del sábado, con uno de los clubes más grandes de Francia ahora de nuevo en modo crisis y luchando por salvar una temporada que se le está escapando.

  • SV Werder Bremen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    GANADOR: Harry Kane

    Tras un pequeño tropiezo, el Bayern de Múnich vuelve a avanzar con paso firme hacia el título de la Bundesliga, tras imponerse por 3-0 al Werder Bremen el sábado y mantener así su ventaja de seis puntos sobre el Borussia Dortmund, mientras se avecina un crucial Klassiker a finales de mes. La victoria del equipo bávaro sobre el equipo local, amenazado por el descenso, no tuvo nada de especial, pero fue un día histórico para Harry Kane.

    El exjugador del Tottenham se convirtió en el primer inglés en marcar 500 goles como profesional entre clubes y selección al anotar un doblete, lo que eleva su cuenta goleadora de la temporada a 41 en solo 35 partidos con el Bayern, además de convertir el centésimo penalti de su ilustre carrera.

    El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, lo resumió perfectamente tras el partido: «Es Harry Kane, ha marcado y siempre marcará goles».

  • Claudio Braga Hearts 2025-26Getty Images

    PERDEDOR: Corazones

    El sueño del Hearts de acabar con el dominio del Old Firm en la Premiership escocesa sigue vivo, pero el domingo sin duda podría haber ido mejor para el equipo de Derek McInnes en su lucha por conseguir su primer título de liga desde 1960.

    En primer lugar, los líderes solo pudieron ver cómo el Celtic, tercero en la clasificación, remontaba un 2-0 en contra para marcar el gol de la victoria en el tiempo de descuento y ganar 3-2 al Kilmarnock, antes de que el Hearts saltara al campo del Ibrox para enfrentarse al Rangers, segundo clasificado. El equipo de McInnes se adelantó dos veces en la primera parte, pero el equipo local remontó en ambas ocasiones y acabó ganando por 4-2 gracias a un hat-trick de Youssef Chermiti.

    El Hearts sigue líder de la tabla, pero la ventaja sobre el Rangers se ha reducido a dos puntos, mientras que el Celtic está un punto más atrás, con un partido menos que los dos primeros. Sin embargo, McInnes sigue confiando en que su equipo puede lograr el objetivo.

    «Aunque hoy hayamos perdido una batalla, seguimos creyendo que aún hay una guerra que ganar y que seguimos en ella», declaró en la rueda de prensa posterior al partido. «Para nosotros, estar en lo más alto de la tabla en esta fase de la temporada es una prueba del esfuerzo de los jugadores.

    No hay que avergonzarse por perder este partido y estamos decepcionados. Pero seguimos luchando. El hecho de que estemos ahí arriba con dos pesos pesados, el Rangers y el Celtic, dice mucho de los chicos. Y aún nos quedan 11 partidos por disputar. No creemos que vayamos a ir a ninguna parte».

