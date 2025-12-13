¡Mohamed Salah regresa! Arne Slot toma una gran decisión de convocatoria para el partido contra Brighton y el egipcio recibe una gran ovación al entrar como sustituto en la primera mitad

Slot tuvo poco que decir cuando se le preguntó sobre su decisión de reincorporar a Salah al equipo para el partido. Dijo a BBC Sport antes del comienzo: "Como dijiste, él está de vuelta en el equipo y en el banco hoy."

El entrenador del Liverpool también explicó por qué el fichaje de alto costo Alexander Isak estaba solo en el banco: "Recibió un golpe en ambos partidos. Los partidos vienen bastante rápido y tampoco hay mucho de dónde elegir. Es bueno tener a alguien en el banco que pueda impactar el juego."

Slot también criticó el calendario de partidos de su equipo al volver los Reds a la acción de la Premier League después de un viaje de mitad de semana de la Liga de Campeones a Inter, agregando: "Bastante orgulloso porque jugar cuatro partidos en 10 días - eso es casi criminal para los jugadores de fútbol. Especialmente si solo tienes 13-14 jugadores de campo disponibles. Aceptamos jugar muchos partidos, pero cuatro en 10 días. Eso es mucho para los jugadores."

¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén avances expertos, predicciones basadas en datos y conocimientos ganadores con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra creciente comunidad ahora!