Mohamed Salah le quita el récord de la Premier League a Wayne Rooney y Thierry Henry, mientras el 'Rey Egipcio' hace más historia con Liverpool

Hizo una importante contribución a la causa colectiva contra Newcastle, con una asistencia para Hugo Ekitike que permitió a Liverpool igualar un partido que finalmente dominaron. Salah ahora ha marcado 10 goles e hizo la misma cantidad de asistencias en sus enfrentamientos contra los Magpies.

El 'Rey Egipcio' es el primer jugador en alcanzar cifras dobles en esos dos aspectos contra un único oponente de la Premier League. Sin embargo, ese no es el único hito que Salah ha alcanzado.

Al proporcionar otra asistencia en Anfield, Salah ha participado en más goles en un estadio de la máxima categoría inglesa que cualquier otro jugador en la era de la Premier League. Ha encontrado la red en 107 ocasiones en el icónico estadio del Liverpool, además de registrar 45 asistencias.

Esa impresionante cifra de 152 contribuciones lo ha llevado a superar a Rooney y Henry, quienes lograron sus respectivas estadísticas en Old Trafford y Highbury. Hay promesa de más por venir de Salah, ya que está trabajando en un contrato hasta 2027.

